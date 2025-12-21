تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
نديم الجميل وزع هدايا عيد الميلاد على أطفال منطقة الرميل
Lebanon 24
21-12-2025
|
14:17
رسم
بيت الكتائب
في
الرميل
البسمة على وجوه أطفال المنطقة، لمناسبة
عيد الميلاد
المجيد، بمشاركة
النائب نديم
الجميل ورئيس المنطقة
إيلي
نصار
، وعدد من أعضاء المكتب النسائي الكتائبي.
وتم خلال الحفل توزيع الهدايا و حلويات العيد على الأطفال من قبل النائب الجميّل، محاطا بنصار وأعضاء
اللجنة التنفيذية
لمنطقة الرميل الكتائبية.
