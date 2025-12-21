والدة الزميل غسان الحجار في ذمة الله

غيّب الموت السيدة سميرة خليل والدة الزميل غسان ، احتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة ظهر 21 الجاري في النياح، مشغرة.

تقبل التعازي بعد الدفن في لغاية الخامسة مساءً ويوم الإثنين 22 الجاري في صالون مطرانية الروم ، إبتداء من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الساعة السادسة مساءً.



أسرة موقع " " تتقدم من الزميل وعائلته بأحر التعازي سائلة الله اسكانها فسيح جناته.