تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

معركة زحلة النيابية: القوات تواجه معظم القوى السياسية

Lebanon 24
21-12-2025 | 22:45
A-
A+
Doc-P-1458313-639019816103954301.jpeg
Doc-P-1458313-639019816103954301.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب سامر الحسيني في" الاخبار": لا تفوّت «القوات اللبنانية» فرصة في دائرة زحلة الانتخابية من دون أن ترفع عدد خصومها وتزيد منسوب التوتّر معهم، بل وحتى مع حلفائها المفترضين. إذ يشكو عدد من القوى والمرشحين في الدائرة، ولا سيما عن المقعد السني، من نهج انعزالي تعتمده «القوات» في التعاطي مع مختلف الأفرقاء السياسيين، يقوم على رفض أي شراكة سياسية أو تنسيق فعلي في المواقف، والاكتفاء بالتعامل مع الآخرين كأرقام تُضاف إلى كتلتها النيابية لا أكثر.
وأمام هذا الواقع، تتّجه دائرة زحلة إلى معركة سياسية حامية، تبدو فيها «القوات اللبنانية» في مواجهة شبه مفتوحة مع معظم القوى السياسية، بدءاً من الأقرب إليها، أي حزب الكتائب، مروراً بالتيار الوطني الحر والكتلة الشعبية، فيما يواصل النائب ميشال ضاهر تموضعه الوسطي.
وقد بدا واضحاً في الآونة الأخيرة، عبر الرسائل السياسية الصادرة عن «القوات»، أنّها تسعى إلى إحكام السيطرة السياسية التامة على دائرة زحلة الانتخابية. ولم يكن موقف النائب جورج عقيص، الذي تحدث عن «إلزامية» جلوس المرشحين على لائحة «القوات» إلى طاولة معراب السياسية، إلا تعبيراً عن هذا التوجّه. ويشمل ذلك المرشح عن المقعد السني الذي بات اليوم الأبعد عن لائحة «القوات». وفي كل مناسبة، تحرص «القوات اللبنانية» على تقديم نفسها مرجعاً وحيداً في زحلة، رافضة بشكل حاسم أي شراكة سياسية، ولا سيما داخل البيئة المسيحية.
وتجلّى ذلك أخيراً في استبعاد رئيس اتحاد بلديات قضاء زحلة رئيس بلدية الفرزل، ملحم الغصّان، من لقاء البلديات الكاثوليكية الذي عُقد في بلدية زحلة بدعوة من النائب جورج عقيص، من دون أي اكتراث لرمزية الفرزل بوصفها كرسي مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك وعرين الوجود الكاثوليكي في لبنان.
وهو ما لقي استياءً واضحاً لدى البطريرك يوسف العبسي وراعي أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الكاثوليك المطران إبراهيم إبراهيم، الذي بادر إلى التواصل مع رئيس بلدية الفرزل وأبدى تضامنه الكامل معه. كما أعلن رؤساء بلديات شرق زحلة تضامنهم مع الغصّان، واستنكروا في بيان «تصرفات عقيص التي سعت إلى تغييب بلدة الفرزل ومحاولة إقصائها» ، مؤكّدين أن بلدية الفرزل «ركيزة أساسية في تاريخ المنطقة، وأي محاولة لتهميشها أو التقليل من دورها لن تؤثر على مكانتها التاريخية أو المستقبلية. كما لا يمكن تزوير اسم مطرانية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك لوجود أحقاد دفينة عند البعض»!
وكان عقيص برّر تغييب الفرزل عن اللقاء بأنه جاء «سهواً». غير أنّ الوقائع تشير إلى أن عدم توجيه الدعوة حمل رسالة غضب «قواتية» من الغصّان الذي حال دون وصول رئيس بلدية زحلة معلّقة وتعنايل المهندس سليم غزالة، إلى رئاسة الاتحاد، ما دفع «القوات» إلى الانسحاب من المعركة بعد قراءتها لاتجاهات تصويت رؤساء البلديات المنضوين في الاتحاد، والتي خلصت إلى أن حظوظ الفوز برئاسة الاتحاد غير مضمونة.
في المقابل، ورغم السطوة التي تحاول «القوات اللبنانية» فرضها في دائرة زحلة، قد يكون الواقع الانتخابي مختلفاً عمّا تتصوّره. فإجراء الانتخابات من دون مشاركة المغتربين سيحرم «القوات» ممّا يقرب من ثلاثة آلاف صوت كانت تعوّل عليها. كذلك، يتّجه الصوت السني في البقاع إلى مزيد من الابتعاد عن «القوات اللبنانية»، ولا سيما بعدما باتت الأخيرة مقتنعة بأن أي مرشّح سنّي قد تُدرجه على لائحتها الزحلية لن يقبل بالانضواء ضمن كتلتها النيابية.
في مجالسها الخاصة، تؤكد «القوات اللبنانية» أنها لا تزال الأقوى مسيحياً، وأن تكرار حصد ثلاثة حواصل في زحلة يبقى، من وجهة نظرها، ممكناً. إلا أن هذا الرهان يصطدم بأرقام انتخابية غير متوافرة حتى الآن. وحتى لو توافرت، فإنها تبقى مشروطة بتأمين كتلة وازنة من الأصوات السنية، وهي عقبة تبدو شبه مستحيلة، إذ إن الحاصل الثالث يتطلب ما لا يقل عن ستة آلاف صوت سنّي لا تبدو متاحة في المشهد الانتخابي القائم، ولا مؤشرات جدية على إمكان تأمينها. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تراجع "القوات" سياسيا: الجلسة النيابية مجرد مؤشر
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:29:57 Lebanon 24 Lebanon 24
معركة خصوم "حزب الله" لتحشيد القوى صعبة
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:29:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هاشم: يتوجب على القوى السياسية الاقلاع عن لغة الفرقة
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:29:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تحفظات تواجه "القوات"
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:29:57 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

القوات اللبنانية

التيار الوطني

الانتخابية

اللبنانية

المستقبل

المسيحية

البقاع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:29 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:01 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:25 | 2025-12-22
Lebanon24
03:22 | 2025-12-22
Lebanon24
03:20 | 2025-12-22
Lebanon24
03:15 | 2025-12-22
Lebanon24
03:00 | 2025-12-22
Lebanon24
02:50 | 2025-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24