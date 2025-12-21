تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اي قرار للمرحلة الثانية من نزع السلاح؟.. حزب الله : لا حل قبل وقف الاعتداءات

Lebanon 24
21-12-2025 | 22:48
A-
A+
Doc-P-1458314-639019802291181312.jpg
Doc-P-1458314-639019802291181312.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب جوني منيّر في" الجمهورية": ثمة أسباب عدة أدّت إلى تراجع الأجواء الضاغطة والمتشنجة، والتي كانت تلوّح بعملية عسكرية إسرائيلية وشيكة على «حزب الله ». أول هذه الأسباب ترئيسمدني للوفد التفاوضي اللبناني في «الميكانيزم »، وثانيها إبراز الجيش اللبناني للإنجازات التي حققها في منطقة جنوب الليطاني، وثالثها انعقاد اجتماع باريس الرباعي،. ألّاّ أنّ أهم هذه الأسباب يعود لانتظار الجميع لما سينتج من اجتماع مارالاغو بين ترامب ونتنياهو في 29 الجاري.
وفي انتظار ما سينتج من اجتماع مارالاغو، يستعد لبنان للإعلان عن إنجاز المرحلة الأولى من الخطة التي وضعها الجيش. ومن المفترض أن تعلن الحكومة ذلك في أول اجتماع لها مع انطلاق السنة الجديدة والمتوقعة في الخامس من كانون الثاني المقبل. إذاً، فإنّ الأنظار شاخصة حول ما سيصدر عن مجلس الوزراء في أول جلسة له في السنة الجديدة. والمقصود هنا، كيف سيكون القرار القاضي بالانتقال إلى المرحلة الثانية. وهنالك مسألة إضافية تتمسك بها إسرائيل، ما جعلها ترسل إشارة واضحة في اتجاهها، وذلك عندما ضمّت إلى وفدها المفاوض في «الميكانيزم » نائب رئيس مجلس الأمن القومي. وهي هدفت من هذه الإشارة إلى دفع لبنان لتوسيع الجانب المدني في اللجنة، وإعادة إحياء فكرة إنشاء لجان فرعية متخصصة للملفات الأمنية والعسكرية والحدودية والسياسية والاقتصادية.
من هنا يبدو الإجتماع الخامس لهذا العام بين الرئيس الأميركي ورئيس الحكومة الإسرائيلية في منتهى الأهمية، وبمثابة البوصلة التي ستحدّد مسار الأحداث مع انطلاق السنة المقبلة، خصوصاً أنّ نتنياهو يراهن على تجاوب ترامب معه، بعد مرونة إسرائيلية في غزة وسوريا.
وكتبت منال زعيتر في "اللواء": بين الحديث عن مبادرة دولية لتجميد سلاح حزب الله شمال نهر الليطاني، وبين الكلام الأميركي الصادر عن توم برّاك والسفير ميشال عيسى بشأن احتوائه، بدا كلام رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام حول الانتقال الى تطبيق المرحلة الثانية من سحب السلاح شمال النهر بمثابة «سقطة» جديدة وفقا لتوصيف الحزب، الذي أكدت مصادر مطّلعة على أجوائه، ان أي خطوة إضافية عن جنوب النهر مرفوضة في ظل استمرار الاعتداءات، ناهيك عن ان الحزب أكد مرارا بأن مسألة حل سلاحه شمال النهر مرتبطة باستراتيجية الأمن الوطني وتناقش بين اللبنانيين، وفي كلام عالي النبرة، قالت المصادر: واهم من يفكر في أي حل شمال النهر في ظل الاحتلال..
مصادر لبنانية قيادية أكدت لـ«اللواء» أن المبادرة تفتقر إلى أي التزام إسرائيلي بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن 1701، في حين تركّز على توسيع انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني ومراقبة حركة حزب الله شماله، وهو ما يضع الجيش في مواجهة حزب الله ،الذي أكدت مصادره ان البحث بسلاحه شمال الليطاني غير وارد إلّا تحت سقف استراتيجية الأمن الوطني. وكشفت المصادر أن المبادرة تفتقر أيضا إلى جهات ضامنة، فالدعم الفرنسي والتفهّم الأميركي لا يرقيان إلى مستوى التبنّي السياسي الكامل لها... أما الولايات المتحدة فتتعامل مع الفكرة بعدم جدّية، في حين ان العدو يرفض مبدأ التجميد من أساسه، وقد أبلغ الدول المعنية بذلك.
وفي حين اعتبرت المصادر، انه لا يمكن فصل هذه المبادرة عن الواقع المعقّد للجنة الميكانيزم، التي لم تسجل أي تقدّم فعلي حتى الآن.. كاشفة في السياق ذاته، ان الاجتماعات الأخيرة للجنة لم تسفر عن نتائج ملموسة، في ظل إصرار إسرائيل على توسيع نطاق البحث إلى ملفات سياسية واقتصادية، متجاوزة ضرورة تنفيذ التزاماتها في اتفاق وقف إطلاق النار قبل الدخول في أي تفاصيل أخرى، وهذه محاولة فاضحة لاستغلال المفاوضات للضغط على لبنان وابتزازه وتحصيل ما تريده على طريقة القضم «التدريجي».
 
وكتب غاصب المختار في" اللواء": من الواضح ان إسرائيل لم ولن تتجاوب مع مطالب لبنان لإنهاء احتلالها للمناطق الجنوبية وتحرير الأسرى وترسيم الخط الأزرق مجددا بعدما اجتاحته في عدوانه، بحجة «ان حزب الله لا زال متمركزا في جنوب الليطاني»، برغم التقارير الأخيرة للجيش اللبناني التي أفادت بقرب انتهاء المرحلة الأولى من جمع السلاح وإزالة كل المظاهر المسلحة والمواقع العسكرية. وستعقد لجنة الميكانيزم اجتماعها في السابع من كانون الثاني من العام المقبل؛ للتقييم والتأكد مما تحقق في إجراءات الجيش اللبناني خلال العام الماضي بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية. لكن الإعلام العبري ما زال يروّج ان كيان الاحتلال يربط أي تقدّم في المفاوضات بلقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو نهاية هذا الشهر في فلوريدا. على هذا، ينتظر لبنان تحقيق الوعود الأميركية بالضغط على إسرائيل، بينما تنتفي مصادر أميركية أخرى ومنها السيناتور المتعاطف مع كيان الاحتلال ليندسي غراهام حصول أي ضغوط على إسرائيل لتنفيذ ما عليها من التزامات بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية، قبل إنهاء جمع سلاح حزب الله في كامل لبنان وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. هل يفعلها ترامب في اجتماع ميامي الأسبوع المقبل أم يعطي نتنياهو تفويضاً جديداً بمواصلة الضغط العسكري ولو المتدرج على لبنان، حتى برضوخ للمشروع الأميركي – الإسرائيلي بجمع السلاح ولو أدّى الى فتنة لبنانية داخلية وصراع مسلّح.  
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البرهان: أي حل لا يضمن تفكيك الدعم السريع وتجريدها من السلاح غير مقبول
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:30:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسمر: لا حلّ إلا بتسليم سلاح "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:30:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميكانيزم" تجتمع اليوم: الجيش غير جاهز للمرحلة الثانية بانتظار قرار الحكومة
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:30:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"معاريف": الرؤية الأميركية المحدثة لا تشترط نزع سلاح حماس كشرط للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب بل تعتبره هدفاً ضمن مسار سياسي–أمني أوسع
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:30:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

مجلس الوزراء

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الدولة على

اللبنانية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:29 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:01 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-22
Lebanon24
03:25 | 2025-12-22
Lebanon24
03:22 | 2025-12-22
Lebanon24
03:20 | 2025-12-22
Lebanon24
03:15 | 2025-12-22
Lebanon24
03:00 | 2025-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24