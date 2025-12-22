تحالف مرتقب "خلافا لما يشاع"

تجري اتصالات جدّية ومتقدّمة بشكل بين حزب" " و" "، عبر المعنيين بالملفّ الانتخابي وعلى أعلى المستويات، وفق ما كشف مصدر حزبي.وأشار المصدر "إلى أنّ تقدّماً ملحوظاً جداً قد تحقّق، خلافاً لما يُشاع، إذ يعتبر الطرفان أنّ أيّ تحالف بين والقوات من شأنه أن يوفر مناخاً سيادياً متقدّماً في وجبل وبيروت وزحلة وجزين".وأضاف" أنّ هذا المناخ مرشّح لأن يترجم انتخابياً بحصد أربعة أو خمسة حواصل إضافية لمصلحة التحالف والخط السيادي".ولفت المصدر "إلى أنّ الطرفين يعملان على تذليل العقبات، وعدم التوقّف عند التفاصيل السياسية، من أجل إنجاز هذا التحالف الذي من شأنه تعزيز موقع السياديين في المرحلة المقبلة".