لبنان
تحالف مرتقب "خلافا لما يشاع"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
22-12-2025
|
01:15
photos
تجري اتصالات جدّية ومتقدّمة بشكل
دوري
بين حزب"
القوات اللبنانية
" و"
حزب الكتائب اللبنانية
"، عبر المعنيين بالملفّ الانتخابي وعلى أعلى المستويات، وفق ما كشف مصدر حزبي.
وأشار المصدر "إلى أنّ تقدّماً ملحوظاً جداً قد تحقّق، خلافاً لما يُشاع، إذ يعتبر الطرفان أنّ أيّ تحالف بين
الكتائب
والقوات من شأنه أن يوفر مناخاً سيادياً متقدّماً في
الشمال
وجبل
لبنان
وبيروت وزحلة وجزين".
وأضاف" أنّ هذا المناخ مرشّح لأن يترجم انتخابياً بحصد أربعة أو خمسة حواصل إضافية لمصلحة التحالف والخط السيادي".
ولفت المصدر "إلى أنّ الطرفين يعملان على تذليل العقبات، وعدم التوقّف عند التفاصيل السياسية، من أجل إنجاز هذا التحالف الذي من شأنه تعزيز موقع السياديين في المرحلة المقبلة".
المصدر:
لبنان 24
"خاص لبنان24"
