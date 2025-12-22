تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نقابة المهندسين: مشروع قانون الانتظام المالي يؤسس لإدارة الانهيار

Lebanon 24
22-12-2025 | 01:27
A-
A+
Doc-P-1458352-639019892288987748.jpg
Doc-P-1458352-639019892288987748.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أعلنت نقابة المهندسين في بيروت في بيان، أنها "تتابع بقلق بالغ ما يسمى بالمسودة شبه النهائية لمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، الذي من المقرر أن يناقشه مجلس الوزراء، إذ لا يشكل في مضمونه تشريعا إصلاحيا بقدر ما يؤسس لإدارة الانهيار المالي وتوزيع خسائره بصورة غير عادلة، على حساب المودعين والقطاعات المنتجة، من دون أن يلحظ أي بند صريح يحمي ودائع النقابات المهنية".

واعتبرت أن "المشروع المقترح يمنح إعفاء شبه كامل وغير مبرر للدولة والمصرف المركزي من مسؤولياتهما المباشرة عن السياسات المالية والنقدية الخاطئة التي أدت إلى الانهيار، كما يغيب عنه أي التزام واضح من الخزينة العامة بالمساهمة في تغطية الخسائر، بما يخالف أبسط مبادئ المحاسبة والعدالة، ويكرس تجاوز النصوص القانونية التي تلزم الدولة والمصارف بتحمل مسؤولياتها، عبر تحويل هذا الالتزام من واجب قانوني إلى خيار سياسي، ما يضرب أسس الدولة القانونية والمؤسساتية".

أضاف: "كما يتغاضى المشروع عن محاسبة المصارف التي راكمت أرباحا طائلة على مدى سنوات من خلال مخاطر مالية، ثم سعت عند وقوع الأزمة إلى خصخصة أرباحها وتحميل خسائرها للمودعين بدل تحمل تبعات قراراتها الاستثمارية".

 

تابعت: "ويكشف القانون المقترح عن ازدواجية معايير صارخة، إذ يسعى إلى معاقبة المودعين بذريعة استفادتهم من فوائد نتجت عن سياسات نقدية خاطئة، في حين يتجاهل اتخاذ أي إجراءات مماثلة بحق المصارف وأصحابها، الذين كانوا المستفيد الأكبر والممنهج من تلك السياسات، وراكموا ثروات تفوق بأضعاف ما حصل عليه المودعون، ومع ذلك يُعفون اليوم من ردّ تلك الأرباح أو تحمّل كلفة الانهيار".

وأشارت إلى أن "القانون المقترح يحمل العبء الأكبر للمودعين، ومن بينهم نقابات المهن الحرة، من خلال المساس بالودائع وتحويلها إلى أدوات مالية طويلة الأجل مدعومة بأصول غير واضحة القيمة أو الإيرادات، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للحقوق المكتسبة".

وشددت على أن "أموالها وأموال نقابات المهن الحرة هي أموال خاصة تعود ملكيتها إلى المنتسبين إليها، وقد جمعت من اشتراكاتهم وتعويضاتهم وحقوقهم التقاعدية، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال إدراجها ضمن آليات شطب الخسائر أو تحميلها تبعات الانهيار المالي. وتؤكد أن أي مساس بهذه الأموال يُعدّ اعتداء صريحا على حقوق مئات آلاف المنتسبين، ويهدّد استمرارية الصناديق التقاعدية والضمانات الاجتماعية التي تشكل ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والمهني".

وحذرت من "إقرار مشروع القانون المذكور بصيغته الحالية، لما يحمله من مخاطر جدية لتصفية الودائع وضرب حقوق النقابات المهنية تحت عناوين إصلاحية شكلية".

وختمت: "إزاء ذلك، تؤكد نقابة المهندسين في بيروت أنها لن تألو جهدا، ولن تدخر أي وسيلة قانونية أو نقابية مشروعة، للتعبير عن رفضها القاطع لهذا القانون بصيغته الحالية، وللعمل على استرداد كامل أموالها وأموال منتسبيها من المصارف، وحماية حقوقهم المكتسبة، أيا تكن التحديات".

 

==== و.خ

Advertisement
مواضيع ذات صلة
فريد البستاتي: مشروع الانتظام المالي مجحف وغير عادل
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:30:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة تقر الاثنين قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع: 100 ألف دولار للوديعة وشطب رساميل المصارف
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:30:56 Lebanon 24 Lebanon 24
لبحث مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.. جلسة للحكومة الاثنين
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:30:56 Lebanon 24 Lebanon 24
عون خلال لقاء وفد وزارة الخزانة الاميركية: الحكومة في صدد انجاز مشروع قانون ما يعرف بالفجوة المالية والذي من شأنه ايضا ان يساعد في انتظام الوضع المالي في البلاد
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:30:56 Lebanon 24 Lebanon 24

نقابة المهندسين في بيروت

نقابة المهندسين

مجلس الوزراء

دولة القانون

الدولة ال

سنوات من

التزام

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:29 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:01 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-22
Lebanon24
03:25 | 2025-12-22
Lebanon24
03:22 | 2025-12-22
Lebanon24
03:20 | 2025-12-22
Lebanon24
03:15 | 2025-12-22
Lebanon24
03:00 | 2025-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24