تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

فاتورة قاسية… إليكم تكلفة المائدة الميلادية هذا العام!

إليانا ساسين - Eliana Sassine

|
Lebanon 24
22-12-2025 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1458363-639019920854175599.jpg
Doc-P-1458363-639019920854175599.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يحلّ عيد الميلاد هذا العام محمّلا بمزيج من الفرح والحنين، مع عودة عدد من المغتربين إلى لبنان وانطلاق عطلة الأعياد التي ينتظرها الأطفال بشغف. 

ومع اقتراب ليلة العيد، تنشغل العائلات بالتحضيرات لاستقبال المناسبة وإحياء ذكرى ولادة السيد المسيح، في أجواء تطغى عليها الروحانية ولمّة العائلة.

وكما في كل عام، تبقى المائدة الميلادية محور الاحتفال وأحد أبرز تقاليده، حيث تجتمع العائلة حولها وتتداخل الأحاديث والضحكات وتبادل الأخبار مع دفء اللقاء. 

غير أنّ هذا التقليد، بما يحمله من رمزية إنسانية واجتماعية، بات يشكّل عبئاً مالياً متزايداً على شريحة واسعة من العائلات، في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الغذائية والأطباق الجاهزة.

وتتميّز المائدة الميلادية في لبنان بتنوّع أطباقها، إذ تحرص العائلات على إعداد مأكولات تتناسب مع خصوصية المناسبة. 

وفي جولة لـ"لبنان 24" على عدد من المحال، تبيّن أنّ سعر طبق الحبش (الديك الرومي) يتراوح بين 150 و250 دولاراً، ويختلف وفق الحجم وطريقة طهوه من محل إلى آخر.

إلى جانب الحبش، تُعدّ صينية لحم الغنم المشوي من الأطباق الأساسية التي تزيّن المائدة، وتتراوح كلفتها بين 90 و100 دولار. كما تحضر المشاوي بمختلف أنواعها، من طاووق وكفتة ودجاج مشوي، حيث تتراوح الأسعار بين 10 و20 دولاراً للكيلوغرام الواحد.

ولا تكتمل المائدة من دون المازة اللبنانية التي تشكّل عنصراً رئيسياً فيها، وفي مقدّمها المعجنات كاللحم بعجين، والسمبوسك، والبيتزا الصغيرة، والمناقيش، إلى جانب الكبة المقلية، ورقائق الجبنة واللحمة، وفطائر الخضار.

 وتُباع هذه الأصناف في محال الـCatering  بأسعار تتراوح بين 10 و12 دولاراً للدزينة الواحدة، فيما يبلغ سعر دزينة ورق العنب نحو 7 دولارات.

أما السلطة، فتحتل بدورها مكانة بارزة، إذ تُقدَّر كلفة تحضير طبق التبولة لخمسة أشخاص بنحو 6 دولارات، وهو السعر نفسه تقريباً لطبق الفتوش.

وفي ما يتعلّق بـالأجبان، ولا سيما الأوروبية منها مثل Roquefort وCheddar  والقشقوان، فتُسجَّل أسعار مرتفعة، إذ لا يقل سعر الأوقية (200 غرام) عن 5 إلى 10 دولارات، وقد يتجاوز ذلك بحسب الصنف.

ويُضاف إلى ذلك كلفة السلامي، والنقانق، والبيبروني، والمكسرات، والزيتون، والفواكه المجففة، والخضروات المخللة، وغيرها من المقبلات، فضلاً عن الفواكه والكستنا التي تبقى حاضرة على المائدة، حيث يبلغ سعر كيلو الكستنا نحو 10 دولارات.

أما المشروبات، فيتصدّر النبيذ بأنواعه المختلفة مائدة الميلاد لدى مختلف الفئات الاجتماعية، إذ تبدأ أسعار الزجاجة من نحو 10 دولارات، وقد تصل إلى 200 دولار أو أكثر، تبعاً للنوع وتاريخ الإنتاج وبلد المنشأ، وينسحب الأمر نفسه على المشروبات الروحية التي ترافقه.

وفي ختام السهرة، تحضر حلويات الميلاد، وتتقدّمها "بوش دو نويل" (Bûche de  Noël)  بوصفه تقليداً فرنسياً عريقاً يتّخذ شكل جذع شجرة من الشوكولا. 

وتتراوح أسعار هذا الصنف بين 40 و60 دولاراً، فيما يبلغ سعر الحجم المتوسط المخصّص لنحو ثمانية أشخاص حوالى 50 دولاراً.

وبعملية حسابية بسيطة، تُظهر الأرقام أنّ كلفة المائدة الميلادية لا تقلّ عن 350 دولاراً في حال اكتفت العائلة بتأمين الأطباق الأساسية. وهو رقم مرتفع بات يستوجب، لدى كثير من الأسر، تخصيص ميزانية مستقلة له في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة.

ولا شكّ في أنّ هذه الكلفة ليست في متناول الجميع، إذ تستطيع العائلات الميسورة تحمّل نفقات تحضير المائدة، فيما تجد العائلات من الطبقتين المتوسطة والفقيرة نفسها أمام فاتورة مرهقة تفوق قدرتها، ما يعمّق الفجوة الاجتماعية ويُكرّس، لدى شريحة واسعة، شعوراً بأنّ الأعياد باتت امتيازاً محصوراً بالطبقات الأكثر غنى.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"فاتورة معجنات" تُثير بلبلة.. إليكم السبب
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:31:15 Lebanon 24 Lebanon 24
عند المدخل الشمالي... صيدا ترتدي حلّتها الميلادية (صور)
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:31:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الكشف عن برنامج مهرجانات جونية الميلادية: حفلات موسيقية وعروض مجانية للأطفال
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:31:15 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران العمار يضيء القرية الميلادية في مزرعة الضهر – الشوف
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:31:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

عيد الميلاد

اللبنانية

لبنان 24

الأوروبي

الزيتون

روحاني

أوروبي

الرومي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:29 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:01 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

إليانا ساسين - Eliana Sassine

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-22
Lebanon24
03:25 | 2025-12-22
Lebanon24
03:22 | 2025-12-22
Lebanon24
03:20 | 2025-12-22
Lebanon24
03:15 | 2025-12-22
Lebanon24
03:00 | 2025-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24