"ملف أبو عمر" يتفاعل.. هذا ما سيشهده

قالت مصادر سياسية مواكبة لملف " " الذي نفذ عملية احتيال طالت سياسيين، إن المسار القانوني سيفرض بـ"الحد الأدنى" اعتماد دعاوى نصب واحتيال وانتحال صفة ستطال "أبو عمر" وشركاءه ، ما يضع الملف ضمن مسار قضائي لن يشهد أي تساهل، خصوصاً أن المتضررين هم من أصحاب الشأن العام، بينما الذي حصل يمثل "فضيحة".وذكرت المصادر أنَّ التحقيقات قد تكشف أسماء أطراف جديدة تورطت أيضاً في الشبكة التي أدارها "أبو عمر"، علماً أن الملف تتم متابعته على نطاق واسع داخل ، وهناك اهتمام مركز لكشف سائر المتورطين، مهما كانت صفاتهم.