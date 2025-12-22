تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
17
o
طرابلس
23
o
صور
18
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
17
o
بعلبك
3
o
بشري
14
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هذا ما يسعى إليه لبنانيون في سوريا
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
22-12-2025
|
03:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتوقع مصادر اقتصادية أن يتحول
لبنان
مجدداً إلى بوابة أساسية بالنسبة لسوريا لشحن بضائع وسلع إلى هناك، على قاعدة استيراد مختلف المنتوجات الموجودة في السوق اللبناني.
وذكرت المصادر أن تجاراً لبنانيين يسعون لترسيخ موطئ قدم لهم في
سوريا
لإنشاء خط تجاري مع لبنان، الأمر الذي يفتح الباب لتبادل تجاري واقتصادي تعزز أكثر بعد انهاء
الولايات المتحدة
مفاعيل قانون "
قيصر
" الذي طوق سوريا طيلة السنوات الماضية.
Advertisement
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
أمرٌ يتعلّق بقوى الأمن والجيش... هذا ما تسعى إليه أوروبا في لبنان
Lebanon 24
أمرٌ يتعلّق بقوى الأمن والجيش... هذا ما تسعى إليه أوروبا في لبنان
22/12/2025 15:04:43
22/12/2025 15:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان ينتظر الردّ الإسرائيلي ومسعى فرنسي لتثبيت آلية وقف النار...
Lebanon 24
لبنان ينتظر الردّ الإسرائيلي ومسعى فرنسي لتثبيت آلية وقف النار...
22/12/2025 15:04:43
22/12/2025 15:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تحتاج إليه مبادرة الاستقلال الرئاسية لكي تنجح
Lebanon 24
هذا ما تحتاج إليه مبادرة الاستقلال الرئاسية لكي تنجح
22/12/2025 15:04:43
22/12/2025 15:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما توصل إليه التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا
Lebanon 24
هذا ما توصل إليه التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا
22/12/2025 15:04:43
22/12/2025 15:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الولايات المتحدة
تيرا
ساسي
قيصر
تابع
قد يعجبك أيضاً
ديون الدولة و"وهم"يلاحق حزب الله
Lebanon 24
ديون الدولة و"وهم"يلاحق حزب الله
08:00 | 2025-12-22
22/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية احتفلت بعيدَي الميلاد ورأس السنة
Lebanon 24
وزارة الخارجية احتفلت بعيدَي الميلاد ورأس السنة
07:52 | 2025-12-22
22/12/2025 07:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثالثة… الاعتداءات تتزامن مع جلسة الحكومة
Lebanon 24
للمرة الثالثة… الاعتداءات تتزامن مع جلسة الحكومة
07:48 | 2025-12-22
22/12/2025 07:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط أطنان من المواد الغذائيّة المنتهية الصلاحية
Lebanon 24
ضبط أطنان من المواد الغذائيّة المنتهية الصلاحية
07:43 | 2025-12-22
22/12/2025 07:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع استقبل نظيره الايطالي.. وكروسيتو اكد دعم بلاده المستمرّ للجيش
Lebanon 24
وزير الدفاع استقبل نظيره الايطالي.. وكروسيتو اكد دعم بلاده المستمرّ للجيش
07:35 | 2025-12-22
22/12/2025 07:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ودائع الـ 100 ألف دولار نقدًا خلال أربع سنوات وما فوقها سندات.. والمصارف غاضبة "الدولة تتهرّب"
Lebanon 24
ودائع الـ 100 ألف دولار نقدًا خلال أربع سنوات وما فوقها سندات.. والمصارف غاضبة "الدولة تتهرّب"
10:01 | 2025-12-21
21/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في حال اندلاع الحرب.. ما السيناريوهات التي تنتظر اللبنانيين؟
Lebanon 24
في حال اندلاع الحرب.. ما السيناريوهات التي تنتظر اللبنانيين؟
10:30 | 2025-12-21
21/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحالف "يهزّ سوريا من كافة الجهات"... تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عنه
Lebanon 24
تحالف "يهزّ سوريا من كافة الجهات"... تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عنه
10:00 | 2025-12-21
21/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتأهب... هكذا قد يردّ "حزب الله" على اغتيال الطبطبائي
Lebanon 24
إسرائيل تتأهب... هكذا قد يردّ "حزب الله" على اغتيال الطبطبائي
09:00 | 2025-12-21
21/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا بعد جنوب الليطاني؟
Lebanon 24
ماذا بعد جنوب الليطاني؟
09:01 | 2025-12-21
21/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
08:00 | 2025-12-22
ديون الدولة و"وهم"يلاحق حزب الله
07:52 | 2025-12-22
وزارة الخارجية احتفلت بعيدَي الميلاد ورأس السنة
07:48 | 2025-12-22
للمرة الثالثة… الاعتداءات تتزامن مع جلسة الحكومة
07:43 | 2025-12-22
ضبط أطنان من المواد الغذائيّة المنتهية الصلاحية
07:35 | 2025-12-22
وزير الدفاع استقبل نظيره الايطالي.. وكروسيتو اكد دعم بلاده المستمرّ للجيش
07:17 | 2025-12-22
مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا لبحث الانتظام المالي والتعيينات
فيديو
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
22/12/2025 15:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
22/12/2025 15:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
22/12/2025 15:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24