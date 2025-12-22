هذا ما يسعى إليه لبنانيون في سوريا

تتوقع مصادر اقتصادية أن يتحول مجدداً إلى بوابة أساسية بالنسبة لسوريا لشحن بضائع وسلع إلى هناك، على قاعدة استيراد مختلف المنتوجات الموجودة في السوق اللبناني.وذكرت المصادر أن تجاراً لبنانيين يسعون لترسيخ موطئ قدم لهم في لإنشاء خط تجاري مع لبنان، الأمر الذي يفتح الباب لتبادل تجاري واقتصادي تعزز أكثر بعد انهاء مفاعيل قانون " " الذي طوق سوريا طيلة السنوات الماضية.