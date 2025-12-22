تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هذا ما يسعى إليه لبنانيون في سوريا

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
22-12-2025 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1458367-639019924103970564.jpg
Doc-P-1458367-639019924103970564.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتوقع مصادر اقتصادية أن يتحول لبنان مجدداً إلى بوابة أساسية بالنسبة لسوريا لشحن بضائع وسلع إلى هناك، على قاعدة استيراد مختلف المنتوجات الموجودة في السوق اللبناني.
وذكرت المصادر أن تجاراً لبنانيين يسعون لترسيخ موطئ قدم لهم في سوريا لإنشاء خط تجاري مع لبنان، الأمر الذي يفتح الباب لتبادل تجاري واقتصادي تعزز أكثر بعد انهاء الولايات المتحدة مفاعيل قانون "قيصر" الذي طوق سوريا طيلة السنوات الماضية.
 
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
أمرٌ يتعلّق بقوى الأمن والجيش... هذا ما تسعى إليه أوروبا في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 15:04:43 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان ينتظر الردّ الإسرائيلي ومسعى فرنسي لتثبيت آلية وقف النار...
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 15:04:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما تحتاج إليه مبادرة الاستقلال الرئاسية لكي تنجح
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 15:04:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما توصل إليه التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 15:04:43 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الولايات المتحدة

تيرا

ساسي

قيصر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2025-12-22
Lebanon24
07:52 | 2025-12-22
Lebanon24
07:48 | 2025-12-22
Lebanon24
07:43 | 2025-12-22
Lebanon24
07:35 | 2025-12-22
Lebanon24
07:17 | 2025-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24