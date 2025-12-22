المنطقة ستتأثر بنزول قطبي.. هكذا سيكون طقس عيد الميلاد

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ان طقسا مستقّرا نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع أجواء باردة ليلاً خاصة في الداخل وعلى الجبال، مع بعض التقلبات المحلية اعتبارا ظهر يوم غد الثلاثاء مع فرص تساقط امطار متفرقة و ثلوج خفيفة لحدود الـ ١٩٠٠ متر شمالاً .



الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الإثنين:

قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً شمال البلاد .



الثلاثاء:

غائم جزئياً الى غائم احياناً بسحب متوسطة و مرتفعة، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر فيتحول الطقس الى غائم مع انخفاض سريع بدرجات الحرارة حيث يتشكل الضباب على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لتساقط امطار خفيفة متفرقة و تساقط لبعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١٩٠٠ متر لكن دون تراكمات.



الأربعاء:

غائم جزئيا قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، يتحول ليلاً الى غائم بسحب مرتفعة .



الخميس:

قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة و التي تعود لمعدلاتها مع انخفاض بنسبة الرطوبة.



من جهتها، أشارت صفحة Lebanese إلى ان المنطقة مقبلة على فترة باردة وماطرة، تبدأ من نهاية الأسبوع الحالي مع احتمال تساقط الثلوج على الجبال المتوسطة بين ٢٧ كانون الأول و٨ كانون الثاني، مع احتمال تأثر المنطقة بنزول قطبي في تلك الفترة.





