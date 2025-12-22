سرقا منازل في اقليم الخروب.. وشعبة المعلومات توقفهما

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى حول قيام أشخاص مجهولين بعمليّات سرقة من داخل منازل في منطقة إقليم الخرّوب، وبخاصةٍ في بلدَتَي وعانوت، حيث كثّفت الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد أفراد عصابة السّرقة وتوقيفهم.



وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّاتهم، ويُدعيان:



ب. ش. (مواليد عام 1993، لبناني)

ب. ش. (مواليد عام 2001، لبناني)

وهما من أصحاب السّوابق الجرميّة، ويوجد بحق الأوّل مذكّرة توقيف بجرم سرقة.



بتاريخ 21-11-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما بعملية نوعيّة في محلّة زوق مكايل، على متن درّاجة آليّة، تمّ ضبطها.



بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة إقدامهما على تنفيذ العديد من عمليّات السّرقة من داخل منازل في بلدتَي شحيم وعانوت، وذلك بعد رصد المنازل والتّأكّد من عدم وجود قاطنيها، والدّخول إليها، بعد منتصف الليل، بواسطة الكسر والخلع، وأنّ من ضمن المسروقات أسلحة ومبالغ ماليّة، وأجهزة خلويّة، تمّ تصريفها كلها داخل ، وصرفت المبالغ الماليّة على أمور شخصيّة، إضافةً إلى اعترافهم بعدّة محاولات سرقة باءت بالفشل.



تم حجز الدّرّاجة عدليًّا وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص.

