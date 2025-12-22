تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
اجتماع لمجلس الأمن الفرعي في سرايا صيدا
Lebanon 24
22-12-2025
|
03:22
بدأ اجتماع المجلس الأمن الفرعي في سرايا
صيدا
برئاسة محافظ الجنوب
منصور ضو
وحضور
النائب العام
في الجنوب القاضي سرمد صيداوي وقادة
الأجهزة الأمنية
والعسكرية في
محافظة الجنوب
، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
ويعرض الاجتماع للمجريات الأمنية على مستوى صيدا والجنوب إلى جانب وضع خطوات تنفيذية لتدابير واجراءات احترازية تحفظ أمن وسلامة المواطنين لا سيما مع اقتراب الأعياد .
