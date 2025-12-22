اجتماع لمجلس الأمن الفرعي في سرايا صيدا

بدأ اجتماع المجلس الأمن الفرعي في سرايا برئاسة محافظ الجنوب وحضور في الجنوب القاضي سرمد صيداوي وقادة والعسكرية في ، وفق ما أفادت مندوبة " ".



ويعرض الاجتماع للمجريات الأمنية على مستوى صيدا والجنوب إلى جانب وضع خطوات تنفيذية لتدابير واجراءات احترازية تحفظ أمن وسلامة المواطنين لا سيما مع اقتراب الأعياد .



