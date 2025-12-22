ادرعي: استهدفنا امس عنصرين في حزب الله في ياطر

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان الجيش الاسرائيلي هاجم أمس عنصرين لحزب الله في منطقة ياطر بجنوب ، مشيراً الى انه وخلال قضى الجيش الاسرائيلي على عنصر من الحزب كان يهم بمحاولة لاعادة اعمار بنى تحتية عسكرية لحزب الله في المنطقة حيث شكلت أنشطته خرقًا للتفاهمات بين ولبنان.

وأعلن انه في خلال الأسبوع المنصرم قضت قوات الفرقة 91 على أربعة عناصر في ، وانه سيواصل العمل لازالة أي تهديد على دولة اسرائيل.

🔸خلال الغارات قضى جيش الدفاع على عنصر إرهابي كان يهم بمحاولة لاعادة… pic.twitter.com/i2g0lMiDmj — (@AvichayAdraee) December 22, 2025