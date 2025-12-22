بري عرض مع زواره في المستجدات ووقع القوانين المقرة في الجلسة الأخيرة

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، وفدا من المكتب السياسي في "الجماعة الاسلامية"، ضم : رئيس المكتب الدكتور ياسين ، المكتب السياسي الدكتور بسام حمود ورئيس في "الجماعة" الدكتور وائل نجم . وتم البحث في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية المتصلة بمواصلة اسرائيل لاعتداءاتها على وخرقها اليومي لاتفاق وقف اطلاق النار .



وبعد اللقاء، تحدث رئيس المكتب السياسي في "الجماعة"علي أبو ياسين، وقال: تشرفنا اليوم بزيارة دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ مع وفد المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان. وكان اللقاء مناسبة لجولة أفق على كل الأحداث السياسية وغير السياسية التي تعصف بالبلد وأكدنا مع دولته ضرورة أن يكون هناك حالة من المناعة وطنية وحالة تآلف وطني وتكامل وطني في مواجهة الأخطار المحدقة بالبلد وخاصة ما يتهدده من قبل العدو ، الذي لا زال مستمراً في اعتداءاته على لبنان رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في العام الماضي، وبالتالي تكلمنا ببعض الاستراتيجيات وبعض الأمور المهمة من أجل بناء حالة المناعة الوطنية في مواجهة هذه الاعتداءات المستمرة حتى الآن" .

وتابع ابو ياسين : من جهة ثانية كان هناك كلام أيضا في موضوع الانتخابات النيابية المقبلة وأكد دولته على ضرورة إجرائها في موعدها حسب القانون النافذ".



واستقبل الوزير السابق سمير الجسر ، فالوزير السابق جوني القرم ، وبحث معهما في المستجدات السياسية وشؤونا عامة.



على صعيد آخر، وقع رئيس مجلس النواب القوانين التي أقرها المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 أيلول و18 كانون الاول 2025 وعددها 14 وأحالها إلى مقام رئاسة .

