تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بري عرض مع زواره في المستجدات ووقع القوانين المقرة في الجلسة الأخيرة

Lebanon 24
22-12-2025 | 05:11
A-
A+
Doc-P-1458455-639020024364364013.jpg
Doc-P-1458455-639020024364364013.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفدا من المكتب السياسي في "الجماعة الاسلامية"، ضم : رئيس المكتب الدكتور علي أبو ياسين ، نائب رئيس المكتب السياسي الدكتور بسام حمود ورئيس المكتب الإعلامي في "الجماعة" الدكتور وائل نجم . وتم البحث  في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية المتصلة بمواصلة اسرائيل لاعتداءاتها على لبنان وخرقها اليومي لاتفاق وقف اطلاق النار .

 وبعد اللقاء، تحدث رئيس المكتب السياسي في "الجماعة"علي أبو ياسين، وقال: تشرفنا اليوم بزيارة دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري مع وفد المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان. وكان اللقاء مناسبة لجولة أفق على كل الأحداث السياسية وغير السياسية التي تعصف بالبلد وأكدنا مع دولته ضرورة أن يكون هناك حالة من المناعة وطنية وحالة تآلف وطني وتكامل وطني في مواجهة الأخطار المحدقة بالبلد وخاصة ما يتهدده من قبل العدو الإسرائيلي، الذي لا زال مستمراً في اعتداءاته على لبنان رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في العام الماضي، وبالتالي تكلمنا ببعض الاستراتيجيات وبعض الأمور المهمة من أجل بناء حالة المناعة الوطنية في مواجهة هذه الاعتداءات المستمرة حتى الآن" .
وتابع ابو ياسين : من جهة ثانية كان هناك كلام أيضا في موضوع الانتخابات النيابية المقبلة وأكد دولته على ضرورة إجرائها في موعدها حسب القانون النافذ".

واستقبل بري الوزير السابق سمير الجسر ، فالوزير السابق جوني القرم ، وبحث معهما في  المستجدات السياسية وشؤونا عامة.

على صعيد آخر، وقع رئيس مجلس النواب القوانين التي أقرها المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 أيلول و18 كانون الاول 2025 وعددها 14 وأحالها إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المستجدات الأخيرة وسبل دعم الجيش بين هيكل ولودريان في اليرزة
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:17:23 Lebanon 24 Lebanon 24
المستجدات الأخيرة وسبل دعم الجيش بين هيكل ولودريان في اليرزة
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:17:23 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاءات بري تتواصل مع نواب وزوار سياسيين لبحث المستجدات التشريعية والسياسية العام
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:17:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بري بحث مع سعد والعريضي في المستجدات السياسية
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:17:23 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

المكتب الإعلامي

مجلس الوزراء

عين التينة

الإسرائيلي

نائب رئيس

نبيه بري

الاسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:42 | 2025-12-22
Lebanon24
12:03 | 2025-12-22
Lebanon24
12:00 | 2025-12-22
Lebanon24
11:55 | 2025-12-22
Lebanon24
11:49 | 2025-12-22
Lebanon24
11:47 | 2025-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24