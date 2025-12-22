تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
لبنان

رئيس مجموعة CMA CGM اطلع على أوضاع مرفأ بيروت وبحث مع النفي سبل التعاون

Lebanon 24
22-12-2025 | 05:17
استقبل رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت، مروان النفّي، اليوم ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM العالمية رودولف سعادة، وذلك في زيارة رسمية إلى مرفأ بيروت.

وخلال الزيارة، قام سعادة بجولة في الإدارة العامة لمرفأ بيروت، شملت قسم الأرشيف، لما يحمله من قيمة تاريخية ووثائق تعكس المراحل المختلفة لتطوّر المرفأ ودوره المحوري في الحركة الاقتصادية والتجارية للبنان و المنطقة. 

وعقب الجولة، عُقد اجتماع في مكتب رئيس مجلس الإدارة المدير العام مروان النفّي، جرى خلاله البحث في مختلف المواضيع المتصلة بعمل المرفأ، ولا سيما الشؤون التشغيلية والإدارية، إضافة إلى التعاون القائم في تشغيل محطة الحاويات، وسبل تعزيز هذا التعاون بما يساهم في رفع مستوى الأداء وزيادة القدرة التنافسية لمرفأ بيروت.

وفي ختام اللقاء، قدم النفّي لسعادة هدية تذكارية، تقديراً لدور شركة CMA CGM الريادي، كونها الشركة الملاحية البحرية الأولى في مرفأ بيروت منذ العام ٢٠٢٠  حتى العام ٢٠٢٥.
