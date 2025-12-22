رئيس مجموعة CMA CGM اطلع على أوضاع مرفأ بيروت وبحث مع النفي سبل التعاون

استقبل لمرفأ ، مروان النفّي، اليوم ، رئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM العالمية رودولف ، وذلك في زيارة رسمية إلى مرفأ بيروت.



وخلال الزيارة، قام سعادة بجولة في لمرفأ بيروت، شملت قسم الأرشيف، لما يحمله من قيمة تاريخية ووثائق تعكس المراحل المختلفة لتطوّر المرفأ ودوره المحوري في الحركة الاقتصادية والتجارية للبنان و المنطقة.



وعقب الجولة، عُقد اجتماع في المدير العام مروان النفّي، جرى خلاله البحث في مختلف المواضيع المتصلة بعمل المرفأ، ولا سيما الشؤون التشغيلية والإدارية، إضافة إلى التعاون القائم في تشغيل محطة الحاويات، وسبل تعزيز هذا التعاون بما يساهم في رفع مستوى الأداء وزيادة القدرة التنافسية لمرفأ بيروت.



وفي ختام اللقاء، قدم النفّي لسعادة هدية تذكارية، تقديراً لدور شركة CMA CGM الريادي، كونها الشركة الملاحية البحرية الأولى في مرفأ بيروت منذ العام ٢٠٢٠ حتى العام ٢٠٢٥.

