داخل منزلها العائليّ... العثور على سيّدة مسنّة مخنوقة بحبلٍ

أفادت مندوبة " "، عن العثور على السيّدة زهية عيد البالغة من العمر 92 عاماً، مخنوقة بحبل، داخل منزلها العائليّ عند مفترق بلدة في .



وحضرت القوى الأمنية وعناصر الأدلة الجنائية إلى المكان، وبوشرت التحقيقات لكشف ملابسات الوفاة.

كما حضر فريق من اللبناني لنقل جثة الضحية إلى في ، حيث سيُجري الطبيب الشرعي الكشف عليها وإصدار تقريره.