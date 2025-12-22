تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قبيسي: الاستحقاق النيابي سيكون محطة لتوجيه رسالة واضحة إلى كل من يزرع الانقسام

Lebanon 24
22-12-2025 | 05:45
A-
A+
Doc-P-1458472-639020044360305904.jpg
Doc-P-1458472-639020044360305904.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن عضو كتلة" التحرير والتنمية" النائب هاني قبيسي ، "ان  المقاومة قوة لبنان ووحدته، خط الدفاع الأول في وجه التحديات"، مشيرا الى "أننا نعي تماما حجم التفوق العسكري الذي تمتلكه إسرائيل، كما يعي مجاهدونا وشهداؤنا هذا الواقع، ومع ذلك وقفنا بثبات في مواجهة هذا العدو المتغطرس، وواجهناه حتى تحقق الانتصار الذي توج بانسحابه من جنوب لبنان".

وأشار إلى :أن شباب المقاومة لم يفر يوما من الموت، بل اقتحمه وهم يدركون أن هذا الطريق متوج بالشهادة، وهذا ما يدعونا إلى الفخر بشبابنا ومجاهدينا، مهما كانت نتائج الحروب التي مضت".

واشار في حفل  تأبيني في بلدة الزرارية، " أن لبنان يمر في مرحلة دقيقة في ظل التطورات المتسارعة والحصار المفروض عليه، إلا أنه يبقى الوطن الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي وقف"، وقال: "لا، لن نستسلم لإسرائيل، ولن نسلم سلاحنا".

وأضاف "أن وضع اليد بيد الصهاينة يعد خيانة لتضحيات الشهداء والمجاهدين"، مؤكدا "أن الضغوط الغربية على لبنان لا تعود إلى ضعفه، فلو كان ضعيفا لما سأل عنه أحد، ولما توافد المفاوضون على لبنان على مدى عام كامل للتفاوض مع الدولة بكل مؤسساتها". وقال: "نحن أقوياء، وهذا ما يقلقهم".

واعتبر قبيسي "أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها لبنان ليست في إسرائيل ولا في الخارج، بل في الداخل اللبناني، لدى بعض من يطالبون بسحب سلاح المقاومة وتجريد لبنان من عناصر قوته، ما يؤدي إلى تعميق الانقسام الداخلي".

وأبدى أسفه ل"غياب السعي الحقيقي إلى الوحدة الوطنية من قبل هؤلاء"، مؤكدا "أن المقاومة آمنت بهذه الوحدة وسعت إليها دائما". وقال :"نسمع وندرك كل ما يجري في الداخل اللبناني من خطاب انقسامي ومحاولات لزرع الفتنة وتعطيل مؤسسات الدولة وضرب المجلس النيابي، من قبل أشخاص لا يعرفون معنى الوحدة الوطنية، وهذا أمر مؤسف لأنه يضعف لبنان".

ودعا إلى الحرص على "وحدة البلد وسلامته بدل البحث عن الثغرات وتحقيق مكاسب سياسية داخلية".وأشار إلى "أن هناك من يسعى للسيطرة على المجلس النيابي ومن ثم على الحكومة اللبنانية، في إطار مشروع يراد من خلاله تكريس ثقافة لا نؤمن بها، تقوم على التخلي عن الدفاع عن لبنان وعن جنوبه وحدوده مع فلسطين المحتلة".

وختم قبيسي بالتأكيد "أن الاستحقاق النيابي المقبل سيكون محطة لتوجيه رسالة واضحة إلى كل من يزرع الانقسام والفرقة ويسعى للهيمنة على مؤسسات الدولة"، وقال :"من خلال هذا الاستحقاق سنقول كلمتنا: نحن مع المقاومة ومع الشهداء، ولن نتخلى عنهم ولا عن رسالتهم أبدا. المسؤولية كبيرة على الجميع، فلنحفظ وطننا بالسياسة كما حفظه الشهداء بدمائهم".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جعجع: حل ملف الانتخابات النيابية يكمن عند الرئيس عون وله الحق بتوجيه رسائل إلى المجلس النيابي
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:17:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مقاربة جديدة قيد التداول بشأن الاستحقاق النيابي
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:17:51 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع في وزارة الداخلية لمتابعة الاستحقاق النيابي وتنسيق العمل بين المحافظات
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:17:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تسريب حديث سرّي حول الاستحقاق النيابي
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:17:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

الوحدة الوطنية

الشرق الأوسط

جنوب لبنان

في إسرائيل

اللبنانية

المقاومة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:42 | 2025-12-22
Lebanon24
12:03 | 2025-12-22
Lebanon24
12:00 | 2025-12-22
Lebanon24
11:55 | 2025-12-22
Lebanon24
11:49 | 2025-12-22
Lebanon24
11:47 | 2025-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24