في بيروت... كلبٌ شاردٌ هاجم سيّدة

تعرّضت سيّدة لعضّة كلب شارد في منطقة أرض - ، ما استدعى نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.



وطالب الاهالي الجهات المعنية إتّخاذ الإجراءات المناسبة للحدّ من ظاهرة الكلاب الشاردة، حفاظًا على سلامة المواطنين، خصوصًا في الأحياء السكنية المكتظة.

