لبنان

دمشقية: السلاح خارج الشرعية لم يحمِ المخيمات الفلسطينية

Lebanon 24
22-12-2025 | 05:55
Doc-P-1458475-639020050087077411.jpg
Doc-P-1458475-639020050087077411.jpg photos 0
أكّد رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز دمشقية في بيان أنّ "الدولة اللبنانية مستمرة في تنفيذ مقاربتها لتنظيم ملف السلاح داخل المخيمات وخارجها، استنادًا إلى ثوابتها الوطنية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، وعلى قاعدة حصرية السلاح بيد الدولة".

وفي هذا السياق، عبّر السفير دمشقية عن" استغرابه لعدم تجاوب بعض الفصائل الفلسطينية مع خطة الدولة القاضية بحصر السلاح جنوب نهر الليطاني بيد الدولة قبل نهاية السنة الحالية، رغم التأكيدات المتكررة على احترام القانون وسيادة لبنان". وأوضح أنّ "احترام السيادة لا يمكن أن يبقى في إطار المواقف العامة، بل يجب أن يُترجم بخطوات عملية واضحة تعكس التزامًا فعليًا بالخيارات التي حدّدتها الدولة".

ولفت إلى أنّ "التجارب خلال السنوات الماضية أثبتت أنّ السلاح خارج الشرعية لم يؤمّن حماية للمخيمات، بل عرّضها ومحيطها لمخاطر كبيرة"، مشددًا على أنّ "استمرار هذا الواقع لم يعد مقبولًا".

وفي موازاة ذلك، أكد السفير دمشقية أنّ "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني تواصل التزامها الكامل وغير المشروط بتحسين الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين"، موضحًا أنّ "هذا المسار منفصل تمامًا عن مسألة السيادة، التي تبقى غير خاضعة لأي مقايضة أو مساومة".
