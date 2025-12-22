تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الثاني 2025.. ارتفاع 0.82 في المئة
Lebanon 24
22-12-2025
|
06:40
سجل مؤشر أسعار الاستهلاك في
لبنان
لشهر تشرين الثاني 2025 ارتفاعا وقدره 0,82 في المئة بالنسبة لشهر تشرين الأول 2025. كما سجل التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك في شهر تشرين الثاني 2025 نسبة 14.74 في المئة، مقارنة بشهر تشرين الثاني الأول من العام 2024.
أما التغير الشهري، لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهر تشرين الثاني على صعيد المحافظات ، فقد سجل النسب الآتية:
– إرتفاعا في محافظة
بيروت
وقدره 0.82 في المئة.
– إرتفاعا في
محافظة جبل لبنان
وقدره 0.60 في المئة.
– إرتفاعا في
محافظة الشمال
وقدره 1.20 في المئة.
- إرتفاعا في محافظة
البقاع
وقدره 0.73 في المئة.
– إرتفاعا في
محافظة الجنوب
وقدره 0.75 في المئة.
– ارتفاعا في
محافظة النبطية
وقدره 1.63 في المئة.
يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة
الانترنت
الخاصة بالادارة على: lb.gov.cas.www .
