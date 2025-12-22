مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الثاني 2025.. ارتفاع 0.82 في المئة

سجل مؤشر أسعار الاستهلاك في لشهر تشرين الثاني 2025 ارتفاعا وقدره 0,82 في المئة بالنسبة لشهر تشرين الأول 2025. كما سجل التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك في شهر تشرين الثاني 2025 نسبة 14.74 في المئة، مقارنة بشهر تشرين الثاني الأول من العام 2024.



أما التغير الشهري، لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهر تشرين الثاني على صعيد المحافظات ، فقد سجل النسب الآتية:



– إرتفاعا في محافظة وقدره 0.82 في المئة.

– إرتفاعا في وقدره 0.60 في المئة.

– إرتفاعا في وقدره 1.20 في المئة.

- إرتفاعا في محافظة وقدره 0.73 في المئة.

– إرتفاعا في وقدره 0.75 في المئة.

– ارتفاعا في وقدره 1.63 في المئة.



يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الخاصة بالادارة على: lb.gov.cas.www .

Advertisement