القاضي عريمط يقدم إخباراً ضدّ نشر الأخبار الكاذبة وإساءة استخدام الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي

أفاد القاضي الشيخ عريمط في بيان انه "تقدّم بإخبار أمام في بجرائم تتعلّق بنشر والتهديد والقدح والذم والافتراء والمساس بالسمعة والكرامة، إضافة إلى إساءة استخدام ومنصّات التواصل الاجتماعي.



ويطال الإخبار كل من يَثبت تورّطه، من أشخاص مسمّين أو مجهولين، بما في ذلك ناشرون وصحافيون ومديرو منصّات إعلامية ورقمية وأصحاب حسابات على وسائل التواصل، وكل من شارك أو سهّل أو أعاد نشر المحتوى مع علمه بعدم صحته".



وأكد البيان ان عريمط" حضر شخصياً لتقديم الإخبار، وهو موجود في ولم يُبلّغ بأي ملاحقة قانونية أو يُستدعَ لأي تحقيق أمني أو قضائي، ولم يصدر بحقه أي قرار قضائي حتى تاريخه"، مشدداً على أن اللجوء إلى هو السبيل الوحيد لحماية السمعة وترسيخ سيادة القانون".

