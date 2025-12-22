تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

القاضي عريمط يقدم إخباراً ضدّ نشر الأخبار الكاذبة وإساءة استخدام الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي

Lebanon 24
22-12-2025 | 05:41
أفاد القاضي الشيخ خلدون عريمط  في بيان انه "تقدّم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت بجرائم تتعلّق بنشر أخبار كاذبة والتهديد والقدح والذم والافتراء والمساس بالسمعة والكرامة، إضافة إلى إساءة استخدام وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي.

ويطال الإخبار كل من يَثبت تورّطه، من أشخاص مسمّين أو مجهولين، بما في ذلك ناشرون وصحافيون ومديرو منصّات إعلامية ورقمية وأصحاب حسابات على وسائل التواصل، وكل من شارك أو سهّل أو أعاد نشر المحتوى مع علمه بعدم صحته".

وأكد  البيان ان عريمط" حضر شخصياً لتقديم الإخبار، وهو موجود في لبنان ولم يُبلّغ بأي ملاحقة قانونية أو يُستدعَ  لأي تحقيق أمني أو قضائي، ولم يصدر بحقه أي قرار قضائي حتى تاريخه"، مشدداً على أن اللجوء إلى القضاء هو السبيل الوحيد لحماية السمعة وترسيخ سيادة القانون".
 
