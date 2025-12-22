بالصور... ضبط كمية كبيرة من الكوكايين في المطار

اعلنت للجمارك أن مصلحة جمارك تمكنت من ضبط كمية كبيرة من مادة الكوكايين، تقدر بحوالي السبعين كلغ.



وفي التفاصيل أنه بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٦ ، اشتبهت المصلحة بإرسالية واردة من غانا إلى بواسطة الشحن الجوي إلى مطار ، بوزن حوالي (٦٠٠ كلغ )، مصرح عنها على أنها زيت جوز واردة بشكل قناني بلاستيكية موضبة ضمن ( ٤٠ ) كرتونة .

فأحيلت إلى دائرة المعاينة التي عاينتها وتحرت عن محتوياتها، وجرى توقيفها بناءً على الفحص الأولي المجرى لها.

جرى تكليف شعبة مكافحة المخدرات وتبييض الأموال لدى الجمارك لاستكمال التحريات والتحقيقات بشأنها وسحب عينات منها بشكل مدروس وأرسلت هذه العينات إلى المختبرات الجنائية المركزية لدى جانب حيث تبين أنها تحتوي على مادة الكوكايين.

ضبطت البضاعة وسلمت مع المحضر إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي لإستكمال التحقيقات وكشف كل المتورطين بإشراف المختص.

