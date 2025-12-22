بالصور... شاهدوا ما ضبطته "الريجي" داخل شقة في الضاحية الجنوبية

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك " " جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة، ونفّذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عملية دهم في منطقة الجاموس بالضاحية الجنوبية، أسفرت عن ضبط كميات من المعسل المزور المصنع يدويآ بغية غش المستهلك وتحقيق ارباح كبيرة هذا بالإضافة الى المطبوعات المزورة.



وسُطّرت محضر ضبط بالمخالف ينظر فيها المختص.

