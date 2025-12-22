جابر: "حرام لبنان يبقى بالوضع لي هو في"

قال قبيل بدء جلسة في : " يبقى بالوضع لي هو في".

وأضاف: "للأسف الشديد، المودع مذلول، والمصارف معطلة، ولبنان على اللائحة الرمادية وربما سيصبح على اللائحة السوداء قريباً".

وتابع قائلاً: "قانون المالية قادر على إخراج البلاد من هذا الوضع".

وكان جابر استقبل سفير الأميركية في عيسى.

وجرى عرض للاوضاع وللمواضيع الاصلاحية وخصوصا مشروع قانون الفجوة المالية والانعكاسات المرتقبة على المستوى الاقتصادي".