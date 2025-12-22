تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
معلومات.. عون لن يقبل بأيّ قانون يمسّ بحقوق المودعين
Lebanon 24
22-12-2025
|
07:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت معلومات صحافية أن رئيس الجمهورية العماد
حوزاف عون
لن يقبل بأيّ قانون يمسّ بحقوق المودعين، وقد لا ينتهي الموضوع اليوم خلال جلسة الحكومة.
وأضافت المعلومات أن الموضوع يحتاج للنقاش وقد يحال على لجنة وزارية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأميركي للعراق: لن نقبل أو نسمح بأي تدخل خارجي في تشكيل الحكومة الجديدة
Lebanon 24
المبعوث الأميركي للعراق: لن نقبل أو نسمح بأي تدخل خارجي في تشكيل الحكومة الجديدة
22/12/2025 19:19:48
22/12/2025 19:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يستبق خطوة سلام: لن نقبل بعزل "طائفة" ولا يحق للحكومة إرسال مشروع قانون
Lebanon 24
بري يستبق خطوة سلام: لن نقبل بعزل "طائفة" ولا يحق للحكومة إرسال مشروع قانون
22/12/2025 19:19:48
22/12/2025 19:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: رئيس الحكومة أكّد أنّ مشروع قانون الفجوة المالية هو واقعي وقابل للتنفيذ وهدفه إنصاف المودعين وإعادة التعافي للقطاع المصرفي وكلّما تأخّرنا بإقراره تراجعت ثقة الناس والمجتمع الدولي
Lebanon 24
مرقص: رئيس الحكومة أكّد أنّ مشروع قانون الفجوة المالية هو واقعي وقابل للتنفيذ وهدفه إنصاف المودعين وإعادة التعافي للقطاع المصرفي وكلّما تأخّرنا بإقراره تراجعت ثقة الناس والمجتمع الدولي
22/12/2025 19:19:48
22/12/2025 19:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: علاج أزمة المودعين يحتاج الى صدق ونحن نبدأ مرحلة جديدة أساسها قانون قابل للتنفيذ بعد سنوات من التخبط
Lebanon 24
سلام: علاج أزمة المودعين يحتاج الى صدق ونحن نبدأ مرحلة جديدة أساسها قانون قابل للتنفيذ بعد سنوات من التخبط
22/12/2025 19:19:48
22/12/2025 19:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
حوزاف عون
الجمهوري
جمهورية
عماد ح
ال ج
تابع
قد يعجبك أيضاً
مجلس الوزراء يستكمل غدًا مناقشة مشروع قانون "الفجوة المالية".. فما هي أبرز مقررات اليوم؟
Lebanon 24
مجلس الوزراء يستكمل غدًا مناقشة مشروع قانون "الفجوة المالية".. فما هي أبرز مقررات اليوم؟
10:42 | 2025-12-22
22/12/2025 10:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تشريع جديد للرعاية الصحية المنزلية على سكة الإقرار
Lebanon 24
تشريع جديد للرعاية الصحية المنزلية على سكة الإقرار
12:03 | 2025-12-22
22/12/2025 12:03:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يعاني منه "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف التفاصيل
Lebanon 24
هذا ما يعاني منه "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف التفاصيل
12:00 | 2025-12-22
22/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة.. ممنوع سير الشاحنات
Lebanon 24
خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة.. ممنوع سير الشاحنات
11:55 | 2025-12-22
22/12/2025 11:55:35
Lebanon 24
Lebanon 24
منيمنة: القضاء كفيل بكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين
Lebanon 24
منيمنة: القضاء كفيل بكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين
11:49 | 2025-12-22
22/12/2025 11:49:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
Lebanon 24
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
08:50 | 2025-12-22
22/12/2025 08:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض السرطان.. فنان شهير يُقلق الجمهور بعد ظهوره على كرسي متحرك (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض السرطان.. فنان شهير يُقلق الجمهور بعد ظهوره على كرسي متحرك (صورة)
01:47 | 2025-12-22
22/12/2025 01:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"ابو عمر" قيد التحقيق
Lebanon 24
"ابو عمر" قيد التحقيق
14:34 | 2025-12-21
21/12/2025 02:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أنهى حياته بطريقة مروعة.. وفاة نجم شهير عن 46 عاماً (صورة)
Lebanon 24
أنهى حياته بطريقة مروعة.. وفاة نجم شهير عن 46 عاماً (صورة)
02:54 | 2025-12-22
22/12/2025 02:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مُقرّب من خامنئي يُفجّر مفاجأة: هذه الجهّة تقف وراء وفاة الرئيس الإيرانيّ السابق ابراهيم رئيسي
Lebanon 24
مُقرّب من خامنئي يُفجّر مفاجأة: هذه الجهّة تقف وراء وفاة الرئيس الإيرانيّ السابق ابراهيم رئيسي
05:08 | 2025-12-22
22/12/2025 05:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:42 | 2025-12-22
مجلس الوزراء يستكمل غدًا مناقشة مشروع قانون "الفجوة المالية".. فما هي أبرز مقررات اليوم؟
12:03 | 2025-12-22
تشريع جديد للرعاية الصحية المنزلية على سكة الإقرار
12:00 | 2025-12-22
هذا ما يعاني منه "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف التفاصيل
11:55 | 2025-12-22
خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة.. ممنوع سير الشاحنات
11:49 | 2025-12-22
منيمنة: القضاء كفيل بكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين
11:47 | 2025-12-22
نقابة المحامين تحذّر: قانون الفجوة المالية بصيغته الحالية يُجحف بالمودعين
فيديو
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
22/12/2025 19:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
22/12/2025 19:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
22/12/2025 19:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24