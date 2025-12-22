تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
في المطار... إحباط مُحاولة إدخال مليون و800 ألف دولار أستراليّ
Lebanon 24
22-12-2025
|
07:15
تمكنت دائرة
الجمارك
في
مطار رفيق الحريري الدولي
-
بيروت
من إحباط محاولة لإدخال ما يقارب مليون وثمانمئة الف
دولار أسترالي
الى
لبنان
بطريقة غيرشرعية مع مواطنين أستراليين.
وقد تم توقيف الاستراليين وتسليم المضبوطات الى
مكتب مكافحة
الجرائم المالية لاجراء المقتضى القانوني باشراف القضاء المختص.
