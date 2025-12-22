في المطار... إحباط مُحاولة إدخال مليون و800 ألف دولار أستراليّ

تمكنت دائرة في - من إحباط محاولة لإدخال ما يقارب مليون وثمانمئة الف الى بطريقة غيرشرعية مع مواطنين أستراليين.



وقد تم توقيف الاستراليين وتسليم المضبوطات الى الجرائم المالية لاجراء المقتضى القانوني باشراف القضاء المختص.

