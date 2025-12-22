وزير الدفاع استقبل نظيره الايطالي.. وكروسيتو اكد دعم بلاده المستمرّ للجيش

استقبل الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم وزير الدفاع في إيطاليا غويدو كروسيتو، في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى لتفقد الوحدة العاملة ضمن قوات المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).



وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في البلاد، ولا سيّما الوضع في .



وقد أكد وزير الدفاع " بلاده الثابت بدعم المؤسسة العسكرية ، سواء بشكل مباشر أو من خلال الوحدة الإيطالية العاملة في إطار اليونيفيل"، معتبرًا ان "هذا الدعم خطوة أساسية ليس فقط لتعزيز حضور القوى الشرعية في الجنوب، بل لتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة ككل".



كما شدّد على أن" إيطاليا ستبقى إلى جانب لبنان وأمن الجنوب، إن كان من خلال اليونيفيل أو حتى بعد انتهاء مهامها مع نهاية العام 2026، وذلك "بغضّ النظر عمّن سيتولى المسؤوليات لاحقًا أو مصادر التمويل، وتحت أي راية كانت، سواء راية الأمم المتحدة أو الإتحاد أو راية الجمهورية الإيطالية".



كما أعرب كروسيتو عن عزم بلاده المشاركة بفعالية كبيرة في المؤتمر المرتقب لدعم المزمع عقده خلال شهر شباط المقبل في ، مشيرًا إلى أنّ" إيطاليا تشارك حاليًا في التحضيرات الجارية لهذا المؤتمر وتعتبر نجاحه من أولوياتها".



بدوره، شكر اللواء منسى إيطاليا على دعمها المستمر للجيش اللبناني، ولا سيّما في الجوانب اللوجستية والطبّية والتدريبية، مؤكّدًا" تقدير لبنان لترؤّس إيطاليا للجنة التقنية العسكرية المخصّصة لدعم لبنان (MTC4L)، والدور الحيوي الذي تضطلع به في هذا الإطار".

