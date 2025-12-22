تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ضبط أطنان من المواد الغذائيّة المنتهية الصلاحية

Lebanon 24
22-12-2025 | 07:43
A-
A+
Doc-P-1458526-639020115819467656.jpg
Doc-P-1458526-639020115819467656.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعلنت المديرية العامة للجمارك أنه وبعد استقصاءات دقيقة تمكّنت ضابطة شتورا الجمركية من تحديد موقع مستودعين مشبوهين تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية،  وطرحها في الاسواق على أنّها مواد جديدة.
وعلى الإثر، قامت قوّة مشتركة من وحدات ضابطة شتورا بمداهمة الموقعين بحضور مندوبين عن وزارتي الصحة والاقتصاد، حيث  تم ضبط نحو ١٠٧ أطنان، توزّعت بين ٣٦ طنًا من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية أو التي تحمل تواريخ صلاحية مزوّرة، و٧١ طنًا من المواد الغذائية غير المدوّن عليها أي تاريخ صلاحية.
وشملت المضبوطات أنواعا مختلفة من المواد الغذائية، من بينها: ذرة بوشار، قمح، أرز، برغل، مشمش مجفف، تمر، تين مجفف، أجبان، كاتشاب، ماء زهر، تشيبس، جوز، كورن فليكس، مسحوق الثوم، بهارات، ينسون، نعناع، شاي، زعتر، بزر لقطين، ملح، خل، مكدوس، ورق عنب، وزيت زيتون.
وعلى الفور جرى ختم المستودعين بالشمع الأحمر بموجوداتهما، بعد سحب العينات اللازمة لإجراء التحاليل المخبرية، بعدما أوقف  أصحاب العلاقة وتم نقلهم إلى مركز الجمارك لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، وذلك بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في البقاع.
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دهم مستودع في البقاع بعد ضبط أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وآلة تزوير (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"زعتر مخلوط بالنشارة".. مديرية الجمارك تضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذه المنطقة.. الجمارك تضبط ملوخية منتهية الصلاحية ومواد غذائية ولحوم مهربة
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24
داخل هنغار في لبنان.. أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمكسرات (صور)
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للجمارك

المديرية العامة

النيابة العامة

الشمع الأحمر

الاستئناف

مديرية ال

النيابة

الجمارك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:42 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:19 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:03 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:55 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:42 | 2025-12-22
Lebanon24
12:19 | 2025-12-22
Lebanon24
12:03 | 2025-12-22
Lebanon24
12:00 | 2025-12-22
Lebanon24
11:55 | 2025-12-22
Lebanon24
11:49 | 2025-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24