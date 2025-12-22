ضاهر: المطلوب الابتعاد عن الانفعالات والتعامل بعقلانية لمصلحة الجميع وخاصة صغار المودعين

كتب النائب عبر حسابه على منصّة "إكس":

"كلمة للتاريخ حول معالجة المالية: نعم، هناك إجحاف كبير بحق المودعين، لا سيما من تفوق ودائعهم 100 ألف دولار، كما أن المصارف تتحمّل عبئًا موجعًا من حصتها في المعالجة، في ظل دولة عاجزة عن سداد أرقام تفوق حجم اقتصادها. لكن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤذي المودعين أكثر، خصوصًا بعد ست أزمة عولجت بالشعبوية.

ونشدّد على أن يشمل قانون الفجوة المالية نص واضح وصريح لتطبيق قانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٠١٥/١١/٢٤ أي استرداد الأموال المنهوبة والمحوّلة أو المهرّبة إلى الخارج.

اليوم وُضعت خطة ضمن الإمكانيات الواقعية للدولة ، والمطلوب الابتعاد عن الانفعالات والتعامل بعقلانية لمصلحة الجميع، وخاصة صغار المودعين. ومن لديه طرح أفضل وأكثر عدالة، فنحن حُكمًا إلى جانبه".