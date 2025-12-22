تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

ضاهر: المطلوب الابتعاد عن الانفعالات والتعامل بعقلانية لمصلحة الجميع وخاصة صغار المودعين

Lebanon 24
22-12-2025 | 08:17
كتب النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على منصّة "إكس":
 
"كلمة للتاريخ حول معالجة الفجوة المالية: نعم، هناك إجحاف كبير بحق المودعين، لا سيما من تفوق ودائعهم 100 ألف دولار، كما أن المصارف تتحمّل عبئًا موجعًا من حصتها في المعالجة، في ظل دولة عاجزة عن سداد أرقام تفوق حجم اقتصادها. لكن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤذي المودعين أكثر، خصوصًا بعد ست سنوات من أزمة عولجت بالشعبوية. 
ونشدّد على أن يشمل قانون الفجوة المالية نص واضح وصريح لتطبيق قانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٠١٥/١١/٢٤ أي  استرداد الأموال المنهوبة والمحوّلة أو المهرّبة إلى الخارج. 
اليوم وُضعت خطة ضمن الإمكانيات الواقعية للدولة اللبنانية، والمطلوب الابتعاد عن الانفعالات والتعامل بعقلانية لمصلحة الجميع، وخاصة صغار المودعين. ومن لديه طرح أفضل وأكثر عدالة، فنحن حُكمًا إلى جانبه".
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم حركة حماس: المطلوب من السلطة الفلسطينية الابتعاد عن التحيزات الحزبية
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:20:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مطر: نريد موازنة لا ترهق اللبنانيين و المطلوب عقلانية في الأرقام
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:20:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزيرة حنين السيد: قانون الفجوة المالية يعبر عن عدالة إجتماعية مطلوبة للمودعين
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:20:50 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري يطالب الحكومة بموقف صريح لحماية مصالح المودعين
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:20:50 Lebanon 24 Lebanon 24

ميشال ضاهر

اللبنانية

سنوات من

الفجوة

لبنان

كاني

ضاهر

