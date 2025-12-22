تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الخطيب استقبل السفير الايراني وزوارا اطمأنوا الى صحته

Lebanon 24
22-12-2025 | 08:37
Doc-P-1458547-639020147029953360.png
Doc-P-1458547-639020147029953360.png photos 0
استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب قبل ظهر اليوم في مقر في الحازمية  السفير الايراني السيد مجتبى اماني مطمئناً الى صحته، متمنياً له "موفور العافية"، وكانت مناسبة جرى خلالها التباحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
و استقبل العلامة الخطيب وفد لجنة الشأن الوطني لتنقية الذاكرة برئاسة المطران بولس مطر وعضوية: المطران ميشال عون (جبيل)، المطران منير خير الله (البترون)، المطران أنطوان بو نجم ( المتن) ، واطمأن أعضاء الوفد  الى صحة  الشيخ الحطيب ، وأطلعوه على نشاط اللجنة وبرنامج عملها.
ودعا  اللبنانيين الى" حفظ وطنهم بحفظهم لبعضهم البعض والتزام الحوار والتشاور لحل الخلافات والمشاكل"، داعياً الى" بناء دولة حقيقية تحرر الأرض وتحفظ سيادة لبنان وتلجم العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان، فالدولةمطالبة بحماية شعبها وصون سيادتها وحفظ حدودها وتأمين الاستقرار المعيشي والاجتماعي والأمني للمواطنين".
وشدد على "ضرورة التعاون بين المسلمين والمسيحيين لمواجهة خطر قلب المفاهيم والغزو الثقافي الذي يستهدف ضرب القيم الدينية والوطنية التي يحتاجها العالم اليوم لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على الأسرة والمجتمع، ولا سيما أن الإسلام والمسيحية يتحملان المسؤولية في إنقاذ العالم من القوى المادية الشيطانية التي تحكمها الغرائز والمصالح وتنتهك كرامة الانسان وحقوقه".
وإثر اللقاء أدلى المطران مطر بالتصريح التالي: "تشرّفنا اليوم مع إخواني أصحاب السيادة السامي احترامهم كلجنة منبثقة عن الكنيسة المارونية في بكركي اسمها "لجنة الشأن الوطني لتنقية الذاكرة"، للمصالحات في الوطن اللبناني لملمةً لشمله وإعادةً لحياته من جديد. و كعادته استقبلنا سماحته أحسن استقبال ونحن نتمنى له الصحة ودوام العمل في سبيل لبنان والتوحيد بين اللبنانيين جميعاً، نحن نؤمن أننا إخوة في الوطنية وكل مشاكلنا يجب أن تكون تحت سقف الأخوة، وإذا ذكرنا الماضي شؤوناً وشجوناً وجب علينا أن ننقي ذاكرتنا بالنسبة لكل ما هو سلبي ونتمسك بكل ما هو إيجابي للمستقبل، وفقنا الله في هذا المسعى لأننا نريد لوطننا أن نعيش في الحقيقة، و إذا تكلمنا تكلمنا في الحقيقة والمحبة وفي كل ما للكلمة من معنى، وإذا تصالحنا نتصالح بالعمق وإذا فكرنا نفكر بقلوبنا وليس فقط بجيوبنا لا سمح الله، مع وثبة وطنية متجددة إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير في رأس السنة الجديدة".
واستقبل  الخطيب المستشار الثقافي الإيراني السيد محمد رضا مرتضوي ومسؤول العلاقات العامة والاعلام في المستشارية الدكتور علي قصير للاطئنمان  الى صحته.
وكان العلامة الخطيب تلقى اتصالات أبرزها من البطريرك يوسف العبسي، الرئيس تمام سلام، السيدة بهية الحريري، هيثم جمعة، رئيس مؤسسة عامل الدولية الدكتور كامل مهنا، العميد نزار خليل، وذلك للاطمئنان الى صحته بعد الوعكة الصحية التي ألمت به.
