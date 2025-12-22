تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

تقرير لصحيفة بريطانيّة: حسابات تتعامل مع "حزب الله" في أكبر بورصة للعملات المشفرة

Lebanon 24
22-12-2025 | 08:44
ذكرت "العربية"، أنّ تقريراً إستقصائيّاً لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانيّة، استند إلى ملفات داخلية مسربة من منصة "بينانس"، كشف أنّ أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم سمحت لحسابات تحمل "علامات حمراء" واضحة بمواصلة التداول وتحويل مبالغ كبيرة، حتى بعد اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمته مع السلطات الأميركية في تشرين الثاني 2023، والذي تضمن دفع غرامة بلغت 4.3 مليار دولار بسبب انتهاكات متعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإنّ البيانات المسربة تُغطّي الفترة بين عاميّ 2021 و2025، وتشير إلى أن هذه الحسابات استمرت في العمل رغم الاشتباه بارتباط بعضها بشبكات تمويل إرهاب، ورصد محاولات تسجيل دخول مريبة، بالإضافة إلى ثغرات في إجراءات التحقق من الهوية.

وتتعلق إحدى أبرز الحالات بحساب في فنزويلا يعود لشخص يقيم في منطقة فقيرة، لكنه نجح في تحويل أكثر من 93 مليون دولار عبر المنصة بين عامي 2021 و2025.
 
وتشير الوثائق إلى أن جزءًا من هذه الأموال جاء من شبكة اتهمتها السلطات الأميركية بنقل أموال سرا لصالح إيران وحزب الله، كما لوحظت عمليات دخول للحساب من مواقع جغرافية متباعدة خلال فترات زمنية قصيرة جدًا، ما اعتبر "غير ممكن عمليا".

ويشير التحقيق أيضًا إلى 13 حسابا تلقت ما لا يقل عن 29 مليون دولار بعملة تيثر من محافظ رقمية جرى تجميدها لاحقًا من قبل السلطات الإسرائيلية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
 
وترتبط معظم هذه التحويلات، بحسب الوثائق، بأربع محافظ رئيسية على صلة بتوفيق علو، المتهم بتمويل حزب الله والحوثيين وشركة سورية مرتبطة بالنظام السوري.

ونفى محامو المنصة بشدة صحة الاتهامات، مؤكدين عدم وجود أي "نية متعمدة" لمساعدة جهات إجرامية. وأشاروا إلى أن المحافظ المعنية لم تكن مصنفة كمحافظ مرتبطة بالإرهاب وقت إجراء المعاملات، كما لم تصدر عنها تحذيرات من أدوات تتبع البلوكشين الرئيسية آنذاك. (العربية)
