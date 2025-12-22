تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الحوثيون في لبنان... ما الذي يقومون به في الضاحية الجنوبية؟
Lebanon 24
22-12-2025
|
09:00
ذكر موقع "إرم نيوز" أن الأوساط السياسية
اللبنانية
تداولت معلومات موثوقة حول نشاط مكثف لعناصر وقيادات من "الحوثيين" في
لبنان
، ولا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقالت مصادر لبنانية مطلعة لـ"إرم نيوز" إن نشاط الحوثيين في لبنان يشمل تبادل الخبرات في المجالات العسكرية والتقنية مع
حزب الله
، إضافة إلى تنسيق العمليات اللوجستية والمالية، خاصة بعد تشديد
الولايات المتحدة
الخناق على الموارد المالية للحزب.
وأكدت المصادر أن نشاط الحوثيين في لبنان يتضمن كذلك مشاركة قيادات حوثية بارزة في اجتماعات إستراتيجية مع قيادات في حزب الله، تهدف إلى رفع مستوى التنسيق بين أطراف "محور
المقاومة
" المدعوم إيرانيًّا.
وأوضحت المصادر أن نشاط الحوثيين في لبنان يخضع للرصد والمتابعة الدقيقة من قبل جهات استخبارية دولية، بما فيها الولايات المتحدة وأجهزة استخبارات غربية أخرى.
ومن المتوقع أن ينعكس نشاط الحوثيين سلبًا على الأوضاع في لبنان، الذي يتعرض لضغوط كبيرة من جانب الولايات المتحدة لنزع سلاح حزب الله، تنفيذًا لاتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة في نهاية العام 2024.
وفي التفاصيل التي روتها المصادر اللبنانية لـ"إرم نيوز"، جرى رصد تواجد عناصر وقيادات من الحوثيين خلال الأيام القليلة الماضية في مناطق نفوذ حزب الله، ولا سيما في الضاحية الجنوبية وبعض المناطق الشرقية.
وتُظهر المعلومات الميدانية أن عمليات التنسيق بين العناصر الحوثية وحزب الله تشمل نقل معدات، وأنشطة تجارية يُحتمل أن تكون مرتبطة بتجارة غير مشروعة، إضافة إلى التحويلات المالية التي تهدف إلى الالتفاف على
العقوبات
الدولية المفروضة على الحزب.
كما يشمل التنسيق بين الجانبين توسيع الشبكات المالية المخصصة لتمويل العمليات المشتركة، وتبادل الخبرات الميدانية في مجالات التدريب والتقنيات العسكرية.
