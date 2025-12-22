عين ابل احتفلت باضاءة شجرة وزينة الميلاد

احتفلت بلدة عين إبل الحدودية بإضاءة شجرة وزينة الميلاد وافتتاح سوق الميلاد، بحضور حشد كبير من الأهالي الذين عادوا إلى بلدتهم بعد عامين من النزوح القسري، وتقدمهم رئيس البلدية أيوب خريش وعضو المنظمة آنيا أبو عزيز وأعضاء المجلس البلدي، وكاهن الرعية حنا سليمان، بمشاركة ضباط وعناصر "اليونيفيل" والإيطالية والإندونيسية.



وشمل الاحتفال افتتاح سوق الميلاد الذي ضم عروضًا للألعاب والأشغال اليدوية والمنتوجات الريفية والمأكولات والزينة الخاصة بالمناسبة، إضافة إلى مسيرة لجوقة شباب عين إبل الموسيقية تقدمها بابا نويل، حيث قدمت عروض رقص وأغاني مستوحاة من أجواء .



وألقى البلدية أيمن بركات كلمة قال فيها: "نفتتح اليوم بعد عامين سوق الميلاد بحضور الأهالي، لنضيء شجرة الميلاد في ساحة الكنيسة، لنؤكد تشبثنا بالأرض وبكل حبة تراب. وجودكم في عين إبل هو فرح الميلاد، ونضيء اليوم الأمل والمحبة والوحدة التي ستبقى تجمعنا في هذه الضيعة ولن تموت".



وأكدت المنظمة آنيا أبو عزيز أن أجواء الاحتفال وسوق الميلاد ستستمر طوال فترة الأعياد المجيدة.



كما شهدت بلدات رميش ودبل وتبنين إضاءة شجرة الميلاد وافتتاح أسواق الميلاد بحضور الأهالي، حيث قام بابا نويل بتوزيع الهدايا على الأطفال.

