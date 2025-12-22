إزاحة الستار عن نصب شهداء فوج حرس بيروت

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية في بيان أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود رعى اليوم إزاحة الستار عن نصب فوج حرس مدينة بيروت في حفل أقيم في مقر قيادة الفوج في الكرنتينا حضره الى جانب قائد الفوج العميد عباس الحسيني، نواب بيروت: غسان حاصباني، فؤاد مخزومي، محمد خواجة، عدنان الطرابلسي، نقولا صحناوي، ملحم خلف، نديم الجميل، المجلس البلدي لمدينة بيروت المحامي حداد وأعضاء المجلس البلدي: يوسف محمد بيضون، اسكندر بريدي، رشا فتوح، جويل مراد، ممثل عن قائد الجيش العماد رودلف هيكل العميد الطيار موسى النداف، ممثل لأمن الدولة اللواء ادغار لاوندس العميد فادي الكبي، المقدم نيكولا مكنا ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، ممثل عن المدير العام للدفاع المدني بالتكلف العميد عماد خريش ، قائد فوج إطفاء بيروت العميد ماهر العجوز، مستشار محافظ بيروت الدكتور جو أندريه رحال، مخاتير بيروت خالد برجاوي، محمود المغربي، بدر الزين، مدير عام مؤسسة مخزومي سامر الصفح ، رئيس جمعيتي "بيروت للتنمية" و"إمكان" أحمد هاشمية، رئيس جمعية بيروت "منارتي" المحامي مروان سلام، منسق عام بيروت في المحامي محمد يموت، رئيس جمعية kital system ايلي بيطار، ضو مجلس بلدية بيروت السابق ايلي حاصباني، مدير نشاطات النادي اللبناني للدراجات النارية فؤاد الصمدي، المحامي حسن كشلي، إبراهيم كلش ، رئيس المجلس الثقافي الانمائي لمدينة بيروت محمد العاصي، رئيسة الاتحاد لحماية الاحداث في االسيدة أميرة سكر وأهالي شهداء فوج حرس بيروت .



استهلالا، وبعد إتمام المراسم ووضع الاكليل على نصب الشهداء من قبل المحافظ عبود وقائد الفوج ومساعديه، أضيئت الشعلة على نصب الشهداء.



العميد عباس الحسيني



وألقى قائد فوج حرس بيروت العميد عباس الحسيني، قال فيها : "أنّ الوقوف أمام نصب الشهداء هو وقفة إجلال ووفاء لأرواح أبطالٍ حفظوا بيروت وأهلها بدمائهم، مجسّدين أسمى معاني الواجب والانتماء للمؤسسة"، معلنا ان "أنّ المناسبة ليست للرثاء، بل لتجديد العهد للشهداء بأن تبقى رسالتهم حية، وأن يواصل فوج حرس بيروت أداء واجبه وفيا لدمائهم الطاهرة، وثابتا في خدمة بيروت وأهلها رغم التحديات".



وحيا الحسيني عائلات الشهداء، مؤكداً أن دماء أبنائهم أمانة ومسؤولية في أعناق الجميع، وأن الشهداء باقون أحياءً في الذاكرة وفي كل موقف شرف وحماية للمدينة"، ودعا عناصر الفوج إلى "تجسيد قيم الشهداء في عملهم اليومي من نزاهة وانضباط وشرف"، متمنيًا الرحمة لأرواحهم الطاهرة، والعزة للفوج، والأمن والاستقرار لبيروت".



راغب حداد



وكانت كلمة لنائب رئيس المجلس البلدي المحامي راغب حداد ، باسم الرئيس، فأكد "أنّ لقاء اليوم لا يهدف إلى إقامة نصبٍ من حجر، بل إلى تخليد أسماء رجالٍ سقطوا وهم يؤدّون واجبهم، شهداء اختاروا الوقوف في الصفوف الأمامية فارتقوا مجسّدين أسمى معاني الوفاء والتضحية".



ولفت الى "أنّ فوج حرس بيروت شكل، منذ تأسيسه، حاجة أساسية للمدينة وسندا لأهلها، إذ تحمل ضباطه وعناصره مسؤوليات جسيمة في أصعب الظروف، وغالبا ما أُنيطت بهم مهمات من دون تأمين الإمكانات اللازمة، ومع ذلك بقوا ملتزمين بواجبهم تجاه بيروت وأهلها".



وأكد حداد "أنّ المسؤولية اليوم تقع على عاتق الجميع لدعم الفوج وتعزيز قدراته"، معلنا " مجلس بلدية بيروت بمساندته وحماية دوره". وقال :" أن الوفاء الحقيقي للشهداء يكون بالحفاظ على صورة الفوج وسمعته ومنع أي تجاوزات فردية من المساس بتاريخه أو بثقة أهالي بيروت برسالته"، سائلًا الله "أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يحفظ بيروت وأهلها".



المحافظ عبود



بدوره، المحافظ عبود إستذكر في كلمته شهداء فوج حرس مدينة بيروت "الذين سقطوا خدمة لهذه المدينة وأهلها الطيبين".



وأكد عبود "أننا نستطيع الآن أن نقول أن فوج الحرس أصبح معمدا بمعمودية الدم ، سقط له شهداء في الخدمة أثناء قيامهم بالواجب ومن واجبنا نحن أن نستذكرهم وأن نقوم كل عام بتكريمهم وعائلاتهم و مساندتهم ومؤازرتهم ومؤازرة عناصر الفوج من تأمين المستلزمات اللازمة للقيام بواجبهم وتأمين ظروف معيشية أفضل ، ووضع خطة عمل لهذا الفوج بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية وهذا دأبنا عليه ، بتوجيهات معالي والبلديات العميد أحمد الحجار الذي يحرص دائماً على تعزيز هذا الفوج وعلى مشاركته في جميع الاعمال الأمنية وحفظ النظام في مدينة بيروت" .



وتوجه الى عناصر الفوج ، "وما الاعمال التي قمتم بها أخيرا بالمشاركة مع قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني لاستقبال قداسة البابا والتحضير للزيارة، حيث انتقلت غرفة العمليات الى مقر فوج الحرس، وهذا يثبت أهمية وجودكم وأهمية الدور الذي تقومون به في مدينة بيروت وهذا الدور سوف يكبر ينمو و ستحصلون على ما كل ما تحتاجونه من عتاد وتجهيزات . وفي المقابل عليكم أن تقدموا لـ بيروت وأهلها ما هو مطلوب منكم من حراسة وسهر وراحة أهلها وسكانها".



وختم المحافظ عبود: الرحمة للشهداء ولن ننساهم أبدا".

