مكاوي: التحديات تتطلب توحيد الجهود وتوظيف كل الطاقات لبناء الوطن

افتتحت بلدية داريا، بالتعاون مع لجنة مهرجانات الإقليم، "شهر التسوق في داريا"، برعاية وحضور محافظ جبل القاضي محمد مكاوي.



وقبل الجولة في سوق داريا، أُقيم حفل خطابي في خلية مسجد البلدة، حضره إلى مكاوي، ممثل رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط وكيل داخلية إقليم الخروب في الحزب التقدمي الاشتراكي ميلار السيد، النائب بلال عبد الله، النائب السابق محمد الحجار، ممثل لتيار " " أحمد منسق عام جبل لبنان الجنوبي في وليد سرحال، ممثل المدير العام للدفاع المدني المدير الإقليمي حسام دحروج، اللواء إبراهيم بصبوص، مدير مستشفى سبلين الحكومي الدكتور ربيع سيف الدين، عضو مجلس نقابة المحامين في المحامي سعد الدين الخطيب، مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية في جبل لبنان والشمال في حركة "أمل" ، عضو المكتب السياسي في "الجماعة الإسلامية" عمر سراج وبلال الدقدوقي والمسؤول السياسي الشيخ أحمد سعيد فواز، عضو المكتب السياسي في "المستقبل" رفعت سعد واعضاء من مكتب المنسقية، رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الجنوبي يوسف خرياطي، رئيس بلدية البرجين محمد أبو عرم ممثلا رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب المهندس ماجد ترو، الاتحاد طلعت داغر، رئيس بلدية داريا المهندس فادي بصبوص وأعضاء المجلس البلدي، رؤساء بلديات: الزعرورية، دلهون، مزبود، كترمايا، غريفة، الجاهلية وفيصل الخطيب ممثلا بلدية شحيم، رئيس لجنة مهرجانات الإقليم الدكتور نضال شعبان، نائب رئيس هيئة الخدمات الاجتماعية في إقليم الخروب منير السيد، المحامي طارق عمار ممثلا جمعية "التنمية للحياة والسلام"، أمينة سر المجلس اللبناني الألماني للثقافة والآثار نادرة فواز، شخصيات اقتصادية ونقابية وثقافية ومخاتير.



افتتح الحفل بالنشيد الوطني، فكلمة ترحيبية ألقتها غوى بصبوص، وأشارت فيها إلى أن "هذا اللقاء الجامع يؤكد أن داريا كانت وستبقى عنوانا للتلاقي والعمل المشترك، والإرادة الصلبة في مواجهة التحديات".



حسن



بدوره، ألقى جميل حسن كلمة لجنة مهرجانات الإقليم، متمنيا "الشفاء العاجل لابن بلدة مزبود علاء شحادة الذي أُصيب جراء العدوان على سبلين".



وأكد أن "إطلاق شهر التسوق في داريا ليس فعلا موسميا أو ظرفيا، بل هو موقف في مواجهة الأزمة والجمود والانكماش الاقتصادي، وإعلان واضح بأن داريا، كما الإقليم، تملك الإرادة قبل الموارد، والعزيمة قبل الوسائل للنهوض بالمنطقة ومنحها مساحة أمل".



وأشار إلى أن "داريا تتحول اليوم إلى ساحة لقاء بين المواطن والتاجر، وبين الزائر والمقيم، وبين الترفيه والدعم، وبين المبادرة والمسؤولية".



وشدد على أن "دور لجنة مهرجانات الإقليم لم يعد يقتصر على تنظيم الاحتفالات، بل بات يهدف إلى خلق حالة متكاملة من الإصرار على الحياة، ودعم الاقتصاد المحلي، وتجديد الثقة بين أبناء الإقليم".



بصبوص



، شكر رئيس بلدية داريا محافظ جبل لبنان على "رعايته ودعمه الدائم للمبادرات الإنمائية التي تصب في خدمة البلدات وأهلها". كما شكر "النواب والأحزاب والقوى السياسية على دعمهم ومساندتهم للنهوض بداريا، ولجنة مهرجانات الإقليم على جهودها في التنظيم والمتابعة، وأعضاء المجلس البلدي، وتجار داريا".



ولفت الى أن "هذا المهرجان يشكل فرصة لتحريك العجلة الاقتصادية والتجارية في البلدة والمنطقة، كما يسهم في التعريف بداريا ومقوماتها التجارية والسياحية، ما يعزز حضورها على خارطة المنطقة"، آملا أن "يشكل محطة مضيئة على طريق التنمية والازدهار".



مكاوي



أما محافظ جبل لبنان فشدد على أن "إطلاق شهر التسوق في داريا هو مبادرة غنية بالإيجابيات، إذ تهدف إلى تسهيل انسياب البضائع، والسعي إلى خفض الأسعار، ودعم صمود التجار من جهة، وتنشيط الحركة السياحية وتنمية الاقتصاد المحلي من جهة أخرى".



ودعا إلى "تضافر الجهود لتوفير تجارب مميزة لزوار داريا، تشمل العروض الترويجية والتخفيضات وإطلاق منتجات نوعية خلال فترة المهرجان".



وأكد أن "التحديات التي تواجه لبنان تتطلب توحيد الجهود وتوظيف كل الطاقات لبناء الوطن، وتغليب إرادة الخير على السلبيات"، مثمنا "عاليا جهود البلدية واللجنة المنظمة والمحال التجارية، التي أثبتت أن التعاون والتكافل هما السبيل لتعزيز التنمية المحلية وتحريك العجلة الاقتصادية".



وشدد على أن "محافظة جبل لبنان تدعم المبادرات التي تعزز الاقتصاد المحلي وتعيد الثقة بين المواطن والتاجر".



دروع



وفي الختام، قُدمت دروع تقديرية لكل من مكاوي، مدير عام الدفاع المدني ورؤساء المراكز في شحيم والمطلة وبرجا والدبية والدامور.



ثم جال مكاوي والحضور على المحال التجارية في البلدة.



غداء



وللمناسبة، أقام رئيس البلدية مأدبة غداء في منزله تكريما لمكاوي، بمشاركة عدد من الشخصيات.

