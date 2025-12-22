تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

جولة لرئيس مجلس إدارة شركة تاتش على مراكز خدمة الزبائن في كسروان والشمال

Lebanon 24
22-12-2025 | 10:16
Doc-P-1458582-639020207078687416.jpg
Doc-P-1458582-639020207078687416.jpg photos 0
في إطار السعي الدائم لشركة تاتش لتعزيز خدمة الزبائن، لاسيما عبر مراكزها المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، أجرى رئيس مجلس إدارة شركة تاتش المدير العام كريم سليم سلام والمديرة التنفيذية لقسم خدمة الزبائن رولا أبو ضاهر الربيع جولة ميدانية على فروع خدمة الزبائن في جونية وجبيل، كما في طرابلس.


وخلال الجولة الميدانية، التقى سلام بأطقم العمل الذين يلبّون كل طلبات المشتركين من خلال هذه المراكز في كسروان والشمال وشكرهم على تأديتهم مهمة خدمة الزبائن على أكمل وجه، بما يترجم أحد أهداف الشركة الأساسية في الارتقاء بهذه الخدمة بشكل مستدام يتماشى وتوقعاتهم في هذا المجال.


تأتي هذه الزيارة في وقت تستعدّ الشركة فيه لافتتاح مركز خدمة الزبائن الجديد في طرابلس، وهو مركز حيوي كونه يستقبل أغلبية مشتركيها في منطقة الشمال، إلا أن الشركة وضعت في تصرفهم مركز خدمة زبائن متنقّل كإجراء مؤقت ريثما تنتهي الأشغال في المركز الجديد، تقدّم فيه كل المعاملات المعتادة.


وبهذه المناسبة صرّح سلام "نحرص دائماً على تعزيز خدمة الزبائن بما يتناسب وخطة وزارة الاتصالات في ما يتعلق بتعزيز الانتشار الجغرافي لمراكزنا، بهدف ضمان حصول المواطنين على كافة الخدمات التي

يحتاجونها بطريقة سريعة وسلسة، وفي سبيل تمتين وتفعيل التواصل وسد الفجوة بين الشركة ومشتركيها. وعليه فإن مراكز تاتش لخدمة الزبائن هي بمثابة خطوة نحو تحقيق هدف الشركة لتأمين رضا المشتركين الكامل من خلال فرق عملنا المختصة بهذا المجال". وأضاف سلام "أن الشركة تعمل في الوقت ذاته على تحديث الشبكة من خلال إنشاء محطات جديدة وتعزيز التغطية وخدمة الجيل الرابع حيثما تستدعي الحاجة".


بدورها أكّدت الرئيسة التنفيذية لشؤون خدمة الزبائن رولا أبو ضاهر الربيع "على حرص فرق عملنا على حل كل شؤون مشتركينا الوافدين إلى مراكزنا في وقت قياسي والإجابة فوراً على كل أسئلتهم، بفضل الخبرة التي اكتسبوها في كل الجوانب التقنية والتجارية وغيرها، وهو ما يتيح لهم تقديم أفضل خدمة زبائن لمشتركينا".


وستُستكمَل قريباً هذه الجولات الميدانية على مراكز تاتش لخدمة الزبائن المنتشرة في الجنوب والبقاع لاكتمال الصورة حول متطلبات مشتركيها في هذه المناطق واحتياجاتهم.
لبنان

إقتصاد

وزارة الاتصالات

المدير العام

سليم سلام

اللبنانية

البقاع

طرابلس

الشمال

