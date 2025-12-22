نتيجة خلاف على راكب.. إشكال وتضارب

أفادت مندوبة " " عن وقوع إشكال تطور إلى عراك وتضارب بالأيدي بين شخصين من أصحاب التوك توك في محلة السرايا العتيقة بمدينة ، نتيجة خلاف على راكب.



وعلى الفور تدخلت دورية من الجيش وعملت على فضّ الإشكال وإعادة الهدوء إلى المنطقة.

