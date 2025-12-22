بعد مشاركة عارض واحد فقط.. "الطاقة" ستعيد مناقصة الغاز أويل

أعلن في والمياه أنّ فضّ عروض مناقصة تأمين مادة أويل لمدة ستة أشهر لصالح أظهر مشاركة عارض واحد فقط.

وبناءً عليه، تقرّر إعادة إطلاق المناقصة وفق دفتر الشروط المنشور على منصة هيئة الشراء العام، بعد مهلة 15 يومًا، التزامًا بالقوانين المرعية الإجراء.