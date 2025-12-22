زيارة لمفتي راشيا إلى البقاع: تأكيد على السلم الأهلي ومكافحة المخدرات

زار مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق محمد، يرافقه بلديات قلعة وعدد من رؤساء بلديات راشيا، محافظ كمال أبو جودة في مقر المحافظة، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة وشؤون المنطقة.



وأشاد المفتي محمد بدور المحافظ أبو جودة وجهوده في خدمة المواطنين، مؤكّدًا ضرورة الوقوف إلى جانب الناس وتلبية تطلعاتهم في ظل الظروف الصعبة، ومتمنيًا أن يحمل العام المقبل الاستقرار والخير للبنان.



، نوّه محافظ البقاع بدور المفتي محمد، ولا سيما خلال مرحلة الاعتداءات وما رافقها من نزوح، مشيدًا بمواقفه الداعمة للأهالي.



وتناول اللقاء أوضاع بلديات راشيا وسبل تلبية حاجات المواطنين.



وفي إطار جولته، زار المفتي محمد في البقاع القاضي مارسيل حداد مهنئًا، كما التقى رئيس المنطقة التربوية في البقاع يوسف بريدي وبحث معه شؤونًا تربوية.



كذلك شملت الزيارة مسؤولين أمنيين في البقاع، حيث شدّد المفتي أهمية الاستقرار الأمني ومكافحة المخدرات لما تشكّله من خطر على المجتمع.



واختتم المفتي محمد جولته بزيارة بلدتي راشيا وتنورة على رأس وفد من الأهالي لتقديم التعازي، مؤكّدًا أهمية والسلم الأهلي والتواصل الدائم لما فيه مصلحة المنطقة ولبنان.

Advertisement