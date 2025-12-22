تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

زيارة لمفتي راشيا إلى البقاع: تأكيد على السلم الأهلي ومكافحة المخدرات

Lebanon 24
22-12-2025 | 13:20
Doc-P-1458642-639020316090393453.png
زار مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق محمد، يرافقه رئيس اتحاد بلديات قلعة الاستقلال وعدد من رؤساء بلديات راشيا، محافظ البقاع كمال أبو جودة في مقر المحافظة، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة وشؤون المنطقة.

وأشاد المفتي محمد بدور المحافظ أبو جودة وجهوده في خدمة المواطنين، مؤكّدًا ضرورة الوقوف إلى جانب الناس وتلبية تطلعاتهم في ظل الظروف الصعبة، ومتمنيًا أن يحمل العام المقبل الاستقرار والخير للبنان.

من جهته، نوّه محافظ البقاع بدور المفتي محمد، ولا سيما خلال مرحلة الاعتداءات الإسرائيلية وما رافقها من نزوح، مشيدًا بمواقفه الداعمة للأهالي.

وتناول اللقاء أوضاع بلديات راشيا وسبل تلبية حاجات المواطنين.

وفي إطار جولته، زار المفتي محمد المدعي العام في البقاع القاضي مارسيل حداد مهنئًا، كما التقى رئيس المنطقة التربوية في البقاع يوسف بريدي وبحث معه شؤونًا تربوية.

كذلك شملت الزيارة مسؤولين أمنيين في البقاع، حيث شدّد المفتي محمد على أهمية الاستقرار الأمني ومكافحة المخدرات لما تشكّله من خطر على المجتمع.

واختتم المفتي محمد جولته بزيارة بلدتي راشيا وتنورة على رأس وفد من الأهالي لتقديم التعازي، مؤكّدًا أهمية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي والتواصل الدائم لما فيه مصلحة المنطقة ولبنان.
الوحدة الوطنية

المدعي العام

الإسرائيلية

رئيس اتحاد

الإسرائيلي

الاستقلال

محمد على

إسرائيل

