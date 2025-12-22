عن سحب السلاح.. مصادر تكشف "موقف سلام"

نقلت مصادر السراي الحكومي لـmtv أن موقف رئيس الحكومة بشأن الانتقال إلى مرحلة شمال يستند إلى خطة الجيش، وكذلك إلى الكلام الأخير لقائد الجيش حول الالتزام بالمواعيد المحددة.



وبحسب المصادر، يُتوقع أن يعرض الجيش تقريره في جلسة حكومية تُعقد بعد عطلة الأعياد، ويرجّح أن تكون في 7 كانون الثاني.



وأكدت مصادر السراي أن سلام يصرّ على المضي بخطة الجيش بمراحلها كما وُضعت، وأنه "لن يقبل بالمناورة" أو "بالتذرع باحتلال للنقاط الخمس" كسبب لعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية.



وختمت المصادر بأن "القرار بسحب السلاح اتُخذ وسيُنفّذ"، مشيرةً إلى أن سلام "سيخوض المعركة حتى النهاية".

