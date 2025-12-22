تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

لقاء نيابي مع مصابي انفجار المرفأ… والمطالب تتقدّم تشريعيًا

Lebanon 24
22-12-2025 | 14:07
استقبل النائبان بلال عبد الله وميشال موسى، ظهر اليوم، مصابي انفجار مرفأ بيروت، بحضور ممثلين عن مبادرة «العدالة الاجتماعية والاقتصادية – معًا»، وموقع Beirut 607، والاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا.
وتركّز اللقاء على عرض الأوضاع الصحية والاجتماعية الصعبة التي لا يزال يعانيها المصابون منذ انفجار 4 آب 2020، في ظل غياب أي معالجة جدية لملفهم. وطالب المصابون بإنصافهم وتأمين حقوقهم الصحية، إضافة إلى توفير دخل ثابت يضمن لهم العيش بكرامة بعدما فقد كثيرون قدرتهم على العمل وتحمل أعباء الطبابة والاستشفاء.
ودعوا النائبين إلى متابعة الملف بشكل فعلي مع وزارتي الصحة العامة والشؤون الاجتماعية، مؤكدين أن مطالبهم تستند إلى الدستور اللبناني ومواثيق حقوق الإنسان.
واختُتم اللقاء بالاتفاق على آلية متابعة تشريعية، تتولى بموجبها الجهات المعنية صياغة المطالب ورفعها إلى مجلس النواب تمهيدًا لإقرار قانون يضمن حقوق مصابي انفجار مرفأ بيروت بشكل واضح ودائم.
وصول عوائل شهداء المرفأ الى المرفأ للقاء البابا في صلاة صامتة لذويهم الذين قضوا في الانفجار
تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار المرفأ: مسلسل تضييع الوقت لا يزال مستمرا
بلغاريا ترفض تسليم لبنان مالك السفينة "انفجار المرفأ"
الاشتراكي يجدّد مطالبته القضاء باستئناف تحقيقات انفجار المرفأ ومحاسبة المرتكبين
