لقاء نيابي مع مصابي انفجار المرفأ… والمطالب تتقدّم تشريعيًا

استقبل النائبان وميشال موسى، ظهر اليوم، مصابي انفجار مرفأ ، بحضور ممثلين عن مبادرة «العدالة الاجتماعية والاقتصادية – معًا»، وموقع Beirut 607، والاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا.

وتركّز اللقاء على عرض الأوضاع الصحية والاجتماعية الصعبة التي لا يزال يعانيها المصابون منذ انفجار 4 آب 2020، في ظل غياب أي معالجة جدية لملفهم. وطالب المصابون بإنصافهم وتأمين حقوقهم الصحية، إضافة إلى توفير دخل ثابت يضمن لهم العيش بكرامة بعدما فقد كثيرون قدرتهم على العمل وتحمل أعباء الطبابة والاستشفاء.

ودعوا النائبين إلى متابعة الملف بشكل فعلي مع وزارتي الصحة العامة والشؤون الاجتماعية، مؤكدين أن مطالبهم تستند إلى ومواثيق حقوق الإنسان.

واختُتم اللقاء بالاتفاق على آلية متابعة تشريعية، تتولى بموجبها الجهات المعنية صياغة المطالب ورفعها إلى مجلس النواب تمهيدًا لإقرار قانون يضمن حقوق مصابي انفجار مرفأ بيروت بشكل واضح ودائم.