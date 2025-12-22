رئيس حزب ما "أكل الضّرب"

أفادت مصادر سياسية أنّ "أبو عمر"، المعروف إعلامياً بانتحاله صفة أمير ، حاول مراراً التواصل مع رئيس أحد الأحزاب البارزة في عبر وساطات مختلفة، إلا أنّ هذه المحاولات باءت بالفشل.



وبحسب المصادر، فإنّ كان مقتنعاً بأنّ لا تحتاج إلى أي وسيط في ظل وجود سفيرها في والحضور الدائم للشخصيات الدبلوماسية إلى لبنان، ما دفعه إلى تجاهل هذه المساعي.



وأضافت المصادر أنّه "كبّر عقلو وما أكل الضرب"، متسائلةً كيف انساقت بعض الشخصيات السياسية إلى الوقوع في هذا المقلب.

