لبنان

رئيس حزب ما "أكل الضّرب"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
22-12-2025 | 14:15
أفادت مصادر سياسية أنّ "أبو عمر"، المعروف إعلامياً بانتحاله صفة أمير سعودي، حاول مراراً التواصل مع رئيس أحد الأحزاب المسيحية البارزة في لبنان عبر وساطات مختلفة، إلا أنّ هذه المحاولات باءت بالفشل.

وبحسب المصادر، فإنّ رئيس الحزب كان مقتنعاً بأنّ المملكة العربية السعودية لا تحتاج إلى أي وسيط في ظل وجود سفيرها في بيروت والحضور الدائم للشخصيات الدبلوماسية السعودية إلى لبنان، ما دفعه إلى تجاهل هذه المساعي.

وأضافت المصادر أنّه "كبّر عقلو وما أكل الضرب"، متسائلةً كيف انساقت بعض الشخصيات السياسية إلى الوقوع في هذا المقلب.
المصدر: خاص لبنان24
