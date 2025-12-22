تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

مخزومي: السلاح يجب أن يُسلَّم وقانون الفجوة المالية لن يمرّ مجحفًا

Lebanon 24
22-12-2025 | 14:18
كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "اكس" أنّ لقاءه مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان تناول ثلاثة ملفات أساسية: السلاح، إعادة الإعمار، وقانون الفجوة المالية.

وفي ملف السلاح، شدّد على أنّ الحكومة تملك برنامجًا واضحًا لنزع السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أنّ الدستور والقرارات الدولية واتفاق الطائف واتفاق وقف الأعمال العدائية تنصّ بوضوح على حصر السلاح بيد الدولة، داعيًا إلى تسليمه كمدخل لإعادة بناء الدولة وجذب الاستثمارات.

وفي ما يخصّ تخصيص 90 مليون دولار لإعادة الإعمار عبر مجلس الجنوب، تساءل مخزومي عن تغييب بيروت، مطالبًا بإعادة النظر بالقرار بما يراعي أزمات العاصمة وبناها التحتية.

أما في قانون الفجوة المالية، فأكد ضرورة إقرار قانون عادل ينصف المودعين بعد سنوات من الانتظار، متعهدًا بمتابعة الملف في مجلس النواب لمنع أي تشريع مجحف بحق اللبنانيين.
