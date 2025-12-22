مخزومي: السلاح يجب أن يُسلَّم وقانون الفجوة المالية لن يمرّ مجحفًا

كتب النائب مخزومي على منصة "اكس" أنّ لقاءه مع مفتي الجمهورية دريان تناول ثلاثة ملفات أساسية: السلاح، ، وقانون الفجوة المالية.



وفي ملف السلاح، شدّد على أنّ الحكومة تملك برنامجًا واضحًا لنزع السلاح على كامل الأراضي ، مؤكدًا أنّ والقرارات الدولية واتفاق واتفاق وقف الأعمال العدائية تنصّ بوضوح على حصر السلاح بيد الدولة، داعيًا إلى تسليمه كمدخل لإعادة بناء الدولة وجذب الاستثمارات.



وفي ما يخصّ تخصيص 90 مليون دولار لإعادة الإعمار عبر مجلس الجنوب، تساءل مخزومي عن تغييب ، مطالبًا بإعادة النظر بالقرار بما يراعي أزمات العاصمة وبناها التحتية.



أما في قانون الفجوة المالية، فأكد ضرورة إقرار قانون عادل ينصف المودعين من الانتظار، متعهدًا بمتابعة الملف في مجلس النواب لمنع أي تشريع مجحف بحق اللبنانيين.

