مخزومي: السلاح يجب أن يُسلَّم وقانون الفجوة المالية لن يمرّ مجحفًا

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
7
o
النبطية
4
o
زحلة
7
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مخزومي: السلاح يجب أن يُسلَّم وقانون الفجوة المالية لن يمرّ مجحفًا
Lebanon 24
22-12-2025
|
14:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب
فؤاد
مخزومي على منصة "اكس" أنّ لقاءه مع مفتي الجمهورية
الشيخ عبد
اللطيف
دريان تناول ثلاثة ملفات أساسية: السلاح،
إعادة الإعمار
، وقانون الفجوة المالية.
وفي ملف السلاح، شدّد على أنّ الحكومة تملك برنامجًا واضحًا لنزع السلاح على كامل الأراضي
اللبنانية
، مؤكدًا أنّ
الدستور
والقرارات الدولية واتفاق
الطائف
واتفاق وقف الأعمال العدائية تنصّ بوضوح على حصر السلاح بيد الدولة، داعيًا إلى تسليمه كمدخل لإعادة بناء الدولة وجذب الاستثمارات.
وفي ما يخصّ تخصيص 90 مليون دولار لإعادة الإعمار عبر مجلس الجنوب، تساءل مخزومي عن تغييب
بيروت
، مطالبًا بإعادة النظر بالقرار بما يراعي أزمات العاصمة وبناها التحتية.
أما في قانون الفجوة المالية، فأكد ضرورة إقرار قانون عادل ينصف المودعين
بعد سنوات
من الانتظار، متعهدًا بمتابعة الملف في مجلس النواب لمنع أي تشريع مجحف بحق اللبنانيين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قانون الفجوة المالية ينكشف: حسابات المودعين اوراق مالية
Lebanon 24
قانون الفجوة المالية ينكشف: حسابات المودعين اوراق مالية
23/12/2025 03:59:12
23/12/2025 03:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
من دافع عن قانون "الفجوة المالية" ومن اعترض عليه خلال جلسة اليوم؟
Lebanon 24
من دافع عن قانون "الفجوة المالية" ومن اعترض عليه خلال جلسة اليوم؟
23/12/2025 03:59:12
23/12/2025 03:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المحامين تحذّر: قانون الفجوة المالية بصيغته الحالية يُجحف بالمودعين
Lebanon 24
نقابة المحامين تحذّر: قانون الفجوة المالية بصيغته الحالية يُجحف بالمودعين
23/12/2025 03:59:12
23/12/2025 03:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: مجلس الورزاء بدأ بمناقشة قانون الفجوة المالية والنقاش يُستكمل غدًا
Lebanon 24
مرقص: مجلس الورزاء بدأ بمناقشة قانون الفجوة المالية والنقاش يُستكمل غدًا
23/12/2025 03:59:12
23/12/2025 03:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إعادة الإعمار
اتفاق الطائف
الشيخ عبد
بعد سنوات
اللبنانية
الجمهوري
سنوات من
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
تفاؤل معدوم
Lebanon 24
تفاؤل معدوم
17:46 | 2025-12-22
22/12/2025 05:46:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بإشراف وزيرة الشؤون الاجتماعية… مرفأ بيروت يحتضن مستودعًا إنسانيًا جديدًا
Lebanon 24
بإشراف وزيرة الشؤون الاجتماعية… مرفأ بيروت يحتضن مستودعًا إنسانيًا جديدًا
16:40 | 2025-12-22
22/12/2025 04:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:00 | 2025-12-22
22/12/2025 04:00:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما يريده ترامب في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما يريده ترامب في لبنان
15:58 | 2025-12-22
22/12/2025 03:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع أمني قبل الأعياد
Lebanon 24
اجتماع أمني قبل الأعياد
15:44 | 2025-12-22
22/12/2025 03:44:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
Lebanon 24
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
08:50 | 2025-12-22
22/12/2025 08:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض السرطان.. فنان شهير يُقلق الجمهور بعد ظهوره على كرسي متحرك (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض السرطان.. فنان شهير يُقلق الجمهور بعد ظهوره على كرسي متحرك (صورة)
01:47 | 2025-12-22
22/12/2025 01:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مُقرّب من خامنئي يُفجّر مفاجأة: هذه الجهّة تقف وراء وفاة الرئيس الإيرانيّ السابق ابراهيم رئيسي
Lebanon 24
مُقرّب من خامنئي يُفجّر مفاجأة: هذه الجهّة تقف وراء وفاة الرئيس الإيرانيّ السابق ابراهيم رئيسي
05:08 | 2025-12-22
22/12/2025 05:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تضاعف الإصابات... تحذيرات عاجلة بشأن "الإنفلونزا الخارقة"
Lebanon 24
بعد تضاعف الإصابات... تحذيرات عاجلة بشأن "الإنفلونزا الخارقة"
09:15 | 2025-12-22
22/12/2025 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أنهى حياته بطريقة مروعة.. وفاة نجم شهير عن 46 عاماً (صورة)
Lebanon 24
أنهى حياته بطريقة مروعة.. وفاة نجم شهير عن 46 عاماً (صورة)
02:54 | 2025-12-22
22/12/2025 02:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:46 | 2025-12-22
تفاؤل معدوم
16:40 | 2025-12-22
بإشراف وزيرة الشؤون الاجتماعية… مرفأ بيروت يحتضن مستودعًا إنسانيًا جديدًا
16:00 | 2025-12-22
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:58 | 2025-12-22
بالفيديو.. هذا ما يريده ترامب في لبنان
15:44 | 2025-12-22
اجتماع أمني قبل الأعياد
15:30 | 2025-12-22
قبل أيّام من العيد… سوق الخضار يتحوّل إلى سوق سوداء
فيديو
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
23/12/2025 03:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
23/12/2025 03:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
23/12/2025 03:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24