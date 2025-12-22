تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
إقفال واعتقالات.. مداهمة أحد محال القمار في زغرتا
Lebanon 24
22-12-2025
|
14:17
photos
0
داهمت دورية من
مكتب مكافحة القمار
فجر اليوم الإثنين أحد محال لعب القمار على طريق كفردلاقوس في قضاء
زغرتا
مقابل محطة فهد زخيا للمحروقات، حسب مندوبة "
لبنان24
".
وبنتيجة المداهمة جرى إقفال وختم المحل بالشمع الأحمر بناءً على إشارة
النيابة العامة
الاستئنافية في
الشمال
.
كما أوقفت الدورية أربعة أشخاص وهم: "ر.د"، "ج.م"، "ن.د"، و"ب.ر"، حيث جرى اقتيادهم إلى التحقيق بإشراف
القضاء
المختص تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
