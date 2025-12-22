اجتماع أمني قبل الأعياد

لمناسبة عيدَي الميلاد ورأس السّنة، لبّى قادة الأجهزة الأمنيّة دعوة لقوى الأمن الدّاخلي اللواء رائد عبدالله، إلى لقاءٍ في – ، حيث حضره العماد رودولف هيكل، ومدير عام اللواء حسن ، ومدير عام أمن الدّولة اللواء إدكار لاوندُس، ونائبه العميد مرشد الحاج سليمان، ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني ، ورئيس الأركان في العميد الطبيب ألفرد حنّا، ورئيس في قوى الأمن الداخلي العميد محمود قبرصلي، ورئيس مكتب المعلومات في المديريّة العامّة للأمن العام العميد جوني صيصة.وكان اللّقاء مناسبة للتداول بالإجراءات الأمنيّة المتّخذة خلال فترة الأعياد.