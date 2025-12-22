اجتماع أمني قبل الأعياد

لمناسبة عيدَي الميلاد ورأس السّنة، لبّى قادة الأجهزة الأمنيّة دعوة المدير العام
لقوى الأمن الدّاخلي اللواء رائد عبدالله، إلى لقاءٍ في ثكنة المقر العام
– الأشرفية
، حيث حضره قائد الجيش
العماد رودولف هيكل، ومدير عام الأمن العام
اللواء حسن شقير
، ومدير عام أمن الدّولة اللواء إدكار لاوندُس، ونائبه العميد مرشد الحاج سليمان، ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني قهوجي
، ورئيس الأركان في قوى الأمن الداخلي
العميد الطبيب ألفرد حنّا، ورئيس شعبة المعلومات
في قوى الأمن الداخلي العميد محمود قبرصلي، ورئيس مكتب المعلومات في المديريّة العامّة للأمن العام العميد جوني صيصة.
وكان اللّقاء مناسبة للتداول بالإجراءات الأمنيّة المتّخذة خلال فترة الأعياد.