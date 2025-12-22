تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
7
o
النبطية
4
o
زحلة
7
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بإشراف وزيرة الشؤون الاجتماعية… مرفأ بيروت يحتضن مستودعًا إنسانيًا جديدًا
Lebanon 24
22-12-2025
|
16:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أُطلق اليوم مستودع إنساني جديد في مرفأ
بيروت
، في حضور وزيرة
الشؤون الاجتماعية
حنين السيد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهوزية الوطنية وتحسين قدرة
لبنان
على الاستجابة السريعة للطوارئ.
وجاء إنشاء المستودع ثمرة تعاون بين
الحكومة اللبنانية
والهيئة
العليا
للإغاثة وبرنامج الأغذية العالمي، بهدف تسريع إيصال المساعدات الإنسانية وضمان تخزينها وتوزيعها بشكل أكثر أمانًا وكفاءة عند وقوع الأزمات. ويعكس هذا المشروع توجّهًا مشتركًا نحو بناء منظومة إنسانية مستدامة بقيادة وطنية.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار شراكة طويلة الأمد بين
وزارة الشؤون
الاجتماعية وبرنامج الأغذية العالمي والهيئة العليا للإغاثة، تعززت عبر محطات أزمات متتالية مرّ بها لبنان، من النزوح السوري وجائحة
كورونا
إلى الأزمة الاقتصادية والحرب الأخيرة، وأسهمت في دعم الأسر الأكثر فقرًا وتعزيز الأمن الغذائي في مختلف المناطق.
وأكدت
الوزيرة
السيد أن المستودع يشكّل محطة أساسية في مسار تعزيز الجهوزية الوطنية، مشددة على أن الشراكة القائمة ليست ظرفية بل مبنية على
سنوات من
التعاون الميداني لضمان استجابة سريعة ومنظمة للأزمات.
ولفتت إلى أن أهمية المشروع لا تقتصر على كونه مساحة تخزين، بل كجزء من منظومة استجابة غذائية متكاملة، يكتسب موقعها في مرفأ بيروت بعدًا لوجستيًا وطنيًا محوريًا.
من جهته
، اعتبر ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان ماثيو هولينغوورث أن إطلاق المستودع يشكّل خطوة نوعية لتعزيز قدرة لبنان على مواجهة الطوارئ، مؤكدًا أن المشروع يجسّد التزامًا مشتركًا بدعم
الدولة اللبنانية
وبناء أنظمة إنسانية فعالة ومستدامة.
ويبلغ حجم المستودع نحو 800 متر مربع، وهو مجهّز بالكامل ويعمل على الطاقة الشمسية، ما يساهم في تقليص زمن الاستجابة خلال الأزمات ويعكس توجّهًا نحو بنى تحتية حديثة وأكثر استدامة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخازن بحث مع وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية التعاون في المجالات الإجتماعية والإنسانية
Lebanon 24
الخازن بحث مع وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية التعاون في المجالات الإجتماعية والإنسانية
23/12/2025 04:00:32
23/12/2025 04:00:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد من مرفأ بيروت للـLBCI: نريد السلام والامان وأن نكون موحدين وعلينا المحافظة على البلد
Lebanon 24
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد من مرفأ بيروت للـLBCI: نريد السلام والامان وأن نكون موحدين وعلينا المحافظة على البلد
23/12/2025 04:00:32
23/12/2025 04:00:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن جرحى انفجار مرفأ بيروت والبيجر.. هذا ما أعلنته وزارة الشؤون الاجتماعية
Lebanon 24
بشأن جرحى انفجار مرفأ بيروت والبيجر.. هذا ما أعلنته وزارة الشؤون الاجتماعية
23/12/2025 04:00:32
23/12/2025 04:00:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن مرفأ بيروت.. ماذا أعلن وزير الأشغال؟
Lebanon 24
بشأن مرفأ بيروت.. ماذا أعلن وزير الأشغال؟
23/12/2025 04:00:32
23/12/2025 04:00:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الشؤون الاجتماعية
الحكومة اللبنانية
الدولة اللبنانية
وزارة الشؤون
اللبنانية
سنوات من
من جهته
الوزيرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
تفاؤل معدوم
Lebanon 24
تفاؤل معدوم
17:46 | 2025-12-22
22/12/2025 05:46:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:00 | 2025-12-22
22/12/2025 04:00:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما يريده ترامب في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما يريده ترامب في لبنان
15:58 | 2025-12-22
22/12/2025 03:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع أمني قبل الأعياد
Lebanon 24
اجتماع أمني قبل الأعياد
15:44 | 2025-12-22
22/12/2025 03:44:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل أيّام من العيد… سوق الخضار يتحوّل إلى سوق سوداء
Lebanon 24
قبل أيّام من العيد… سوق الخضار يتحوّل إلى سوق سوداء
15:30 | 2025-12-22
22/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
Lebanon 24
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
08:50 | 2025-12-22
22/12/2025 08:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض السرطان.. فنان شهير يُقلق الجمهور بعد ظهوره على كرسي متحرك (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض السرطان.. فنان شهير يُقلق الجمهور بعد ظهوره على كرسي متحرك (صورة)
01:47 | 2025-12-22
22/12/2025 01:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مُقرّب من خامنئي يُفجّر مفاجأة: هذه الجهّة تقف وراء وفاة الرئيس الإيرانيّ السابق ابراهيم رئيسي
Lebanon 24
مُقرّب من خامنئي يُفجّر مفاجأة: هذه الجهّة تقف وراء وفاة الرئيس الإيرانيّ السابق ابراهيم رئيسي
05:08 | 2025-12-22
22/12/2025 05:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تضاعف الإصابات... تحذيرات عاجلة بشأن "الإنفلونزا الخارقة"
Lebanon 24
بعد تضاعف الإصابات... تحذيرات عاجلة بشأن "الإنفلونزا الخارقة"
09:15 | 2025-12-22
22/12/2025 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أنهى حياته بطريقة مروعة.. وفاة نجم شهير عن 46 عاماً (صورة)
Lebanon 24
أنهى حياته بطريقة مروعة.. وفاة نجم شهير عن 46 عاماً (صورة)
02:54 | 2025-12-22
22/12/2025 02:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:46 | 2025-12-22
تفاؤل معدوم
16:00 | 2025-12-22
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:58 | 2025-12-22
بالفيديو.. هذا ما يريده ترامب في لبنان
15:44 | 2025-12-22
اجتماع أمني قبل الأعياد
15:30 | 2025-12-22
قبل أيّام من العيد… سوق الخضار يتحوّل إلى سوق سوداء
15:15 | 2025-12-22
مصاريف يدفعها اللبنانيون.. كيف تغيّرت؟
فيديو
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
23/12/2025 04:00:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
23/12/2025 04:00:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
23/12/2025 04:00:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24