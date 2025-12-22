بإشراف وزيرة الشؤون الاجتماعية… مرفأ بيروت يحتضن مستودعًا إنسانيًا جديدًا

أُطلق اليوم مستودع إنساني جديد في مرفأ ، في حضور وزيرة حنين السيد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهوزية الوطنية وتحسين قدرة على الاستجابة السريعة للطوارئ.



وجاء إنشاء المستودع ثمرة تعاون بين والهيئة للإغاثة وبرنامج الأغذية العالمي، بهدف تسريع إيصال المساعدات الإنسانية وضمان تخزينها وتوزيعها بشكل أكثر أمانًا وكفاءة عند وقوع الأزمات. ويعكس هذا المشروع توجّهًا مشتركًا نحو بناء منظومة إنسانية مستدامة بقيادة وطنية.



ويأتي هذا الإنجاز في إطار شراكة طويلة الأمد بين الاجتماعية وبرنامج الأغذية العالمي والهيئة العليا للإغاثة، تعززت عبر محطات أزمات متتالية مرّ بها لبنان، من النزوح السوري وجائحة إلى الأزمة الاقتصادية والحرب الأخيرة، وأسهمت في دعم الأسر الأكثر فقرًا وتعزيز الأمن الغذائي في مختلف المناطق.



وأكدت السيد أن المستودع يشكّل محطة أساسية في مسار تعزيز الجهوزية الوطنية، مشددة على أن الشراكة القائمة ليست ظرفية بل مبنية على التعاون الميداني لضمان استجابة سريعة ومنظمة للأزمات.

ولفتت إلى أن أهمية المشروع لا تقتصر على كونه مساحة تخزين، بل كجزء من منظومة استجابة غذائية متكاملة، يكتسب موقعها في مرفأ بيروت بعدًا لوجستيًا وطنيًا محوريًا.، اعتبر ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان ماثيو هولينغوورث أن إطلاق المستودع يشكّل خطوة نوعية لتعزيز قدرة لبنان على مواجهة الطوارئ، مؤكدًا أن المشروع يجسّد التزامًا مشتركًا بدعم وبناء أنظمة إنسانية فعالة ومستدامة.ويبلغ حجم المستودع نحو 800 متر مربع، وهو مجهّز بالكامل ويعمل على الطاقة الشمسية، ما يساهم في تقليص زمن الاستجابة خلال الأزمات ويعكس توجّهًا نحو بنى تحتية حديثة وأكثر استدامة.