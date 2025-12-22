تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بإشراف وزيرة الشؤون الاجتماعية… مرفأ بيروت يحتضن مستودعًا إنسانيًا جديدًا

Lebanon 24
22-12-2025 | 16:40
أُطلق اليوم مستودع إنساني جديد في مرفأ بيروت، في حضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهوزية الوطنية وتحسين قدرة لبنان على الاستجابة السريعة للطوارئ.

وجاء إنشاء المستودع ثمرة تعاون بين الحكومة اللبنانية والهيئة العليا للإغاثة وبرنامج الأغذية العالمي، بهدف تسريع إيصال المساعدات الإنسانية وضمان تخزينها وتوزيعها بشكل أكثر أمانًا وكفاءة عند وقوع الأزمات. ويعكس هذا المشروع توجّهًا مشتركًا نحو بناء منظومة إنسانية مستدامة بقيادة وطنية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار شراكة طويلة الأمد بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأغذية العالمي والهيئة العليا للإغاثة، تعززت عبر محطات أزمات متتالية مرّ بها لبنان، من النزوح السوري وجائحة كورونا إلى الأزمة الاقتصادية والحرب الأخيرة، وأسهمت في دعم الأسر الأكثر فقرًا وتعزيز الأمن الغذائي في مختلف المناطق.

وأكدت الوزيرة السيد أن المستودع يشكّل محطة أساسية في مسار تعزيز الجهوزية الوطنية، مشددة على أن الشراكة القائمة ليست ظرفية بل مبنية على سنوات من التعاون الميداني لضمان استجابة سريعة ومنظمة للأزمات.
 
ولفتت إلى أن أهمية المشروع لا تقتصر على كونه مساحة تخزين، بل كجزء من منظومة استجابة غذائية متكاملة، يكتسب موقعها في مرفأ بيروت بعدًا لوجستيًا وطنيًا محوريًا.

من جهته، اعتبر ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان ماثيو هولينغوورث أن إطلاق المستودع يشكّل خطوة نوعية لتعزيز قدرة لبنان على مواجهة الطوارئ، مؤكدًا أن المشروع يجسّد التزامًا مشتركًا بدعم الدولة اللبنانية وبناء أنظمة إنسانية فعالة ومستدامة.

ويبلغ حجم المستودع نحو 800 متر مربع، وهو مجهّز بالكامل ويعمل على الطاقة الشمسية، ما يساهم في تقليص زمن الاستجابة خلال الأزمات ويعكس توجّهًا نحو بنى تحتية حديثة وأكثر استدامة.
