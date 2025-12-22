تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
حادث سير يتحوّل إلى إشكال على أوتوستراد المنية.. وسقوط جريح
Lebanon 24
22-12-2025
|
23:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع حادث سير على أوتوستراد
المنية
بالقرب من مطعم
أبو شاكر
تطوّر سريعًا إلى إشكال تخلله تعارك وتضارب بالأيدي بين عدد من السائقين، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
وعلى إثر ذلك أقدم المدعو "ع. آ" على إطلاق النار باتجاه المدعو "أ. ع" ما أدى إلى إصابته برصاصة في بطنه.
وعلى الفور حضرت فرق الإسعاف إلى المكان حيث جرى نقل الجريح إلى
مستشفى المنية الحكومي
لتلقي العلاج.
كما حضرت
الأجهزة الأمنية
وبدأت التحقيقات اللازمة واتخذت الإجراءات القانونية في حين فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة، وتعمل القوى الأمنية على تعقبه تمهيدًا لتوقيفه.
Advertisement
مستشفى المنية الحكومي
الأجهزة الأمنية
مستشفى المنية
لبنان 24
أبو شاكر
المنية
لبنان
العلا
تابع
