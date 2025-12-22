حادث سير يتحوّل إلى إشكال على أوتوستراد المنية.. وسقوط جريح

وقع حادث سير على أوتوستراد بالقرب من مطعم تطوّر سريعًا إلى إشكال تخلله تعارك وتضارب بالأيدي بين عدد من السائقين، وفق ما أفادت مندوبة " ".وعلى إثر ذلك أقدم المدعو "ع. آ" على إطلاق النار باتجاه المدعو "أ. ع" ما أدى إلى إصابته برصاصة في بطنه.وعلى الفور حضرت فرق الإسعاف إلى المكان حيث جرى نقل الجريح إلى لتلقي العلاج.كما حضرت وبدأت التحقيقات اللازمة واتخذت الإجراءات القانونية في حين فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة، وتعمل القوى الأمنية على تعقبه تمهيدًا لتوقيفه.