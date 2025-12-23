تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
10
o
بعلبك
1
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. كانون الأول يُنهي أيامه بالأمطار ماذا عن بداية كانون الثاني؟
Lebanon 24
23-12-2025
|
00:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت صفحة Lebanese Daily Weather المُتخصصة بالأحوال الجوية انه من المتوقع أن يبدأ طقس غير مستقر في السيطرة على
الحوض الشرقي
للبحر الأبيض المتوسط اعتباراً من ظهر اليوم الثلاثاء مع أمطار متقطعة تتركز على الشريط الساحلي والمناطق المجاورة، في حين قد تبقى مناطق أخرى دون أي هطولات تُذكر.
تتراجع الأمطار يوم الأربعاء وتستقر الأجواء حتى عطلة نهاية الأسبوع، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة عنوانها: "الأمطار الغزيرة والثلوج"، ومن المرجّح أن تستمر هذه الفعاليات حتى
القسم الأول
من كانون الثاني، مع تأثرنا بأكثر من منخفض جوي، قد تصل فيه الثلوج إلى الجبال المتوسطة وربما دون ذلك.
ولفتت الصفحة إلى ان الخرائط الجوية تُظهر تغيّرات واضحة بين كل تحديث وآخر، ويُعزى ذلك إلى صعوبة استشعار النماذج العددية لوضعية النزول القطبي، نتيجة تأثر القارة الأوروبية بمرتفع ضخم، ما يُعيق دقة المحاكاة في التوقعات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
23/12/2025 12:20:08
23/12/2025 12:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو قد يغادر إلى أميركا في 28 كانون الأول لـ 4 أيام
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو قد يغادر إلى أميركا في 28 كانون الأول لـ 4 أيام
23/12/2025 12:20:08
23/12/2025 12:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام: الموافقة على إعطاء منحة مالية عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول للعسكريين
Lebanon 24
وزير الإعلام: الموافقة على إعطاء منحة مالية عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول للعسكريين
23/12/2025 12:20:08
23/12/2025 12:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس: ترمب يعتزم الإعلان عن الخطوات التالية بشأن غزة في كانون الثاني
Lebanon 24
أكسيوس: ترمب يعتزم الإعلان عن الخطوات التالية بشأن غزة في كانون الثاني
23/12/2025 12:20:08
23/12/2025 12:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
daily weather
الحوض الشرقي
القسم الأول
الأوروبي
رنا ❗️
أوروبي
لبنان
الغزي
تابع
قد يعجبك أيضاً
"القوات": لا نعرف "أبو عمر" لا من قريب ولا من بعيد
Lebanon 24
"القوات": لا نعرف "أبو عمر" لا من قريب ولا من بعيد
05:14 | 2025-12-23
23/12/2025 05:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء نتنياهو–ترامب وخطاب قاسم: مشهدان متوازيان يحدّدان مسار المرحلة!
Lebanon 24
لقاء نتنياهو–ترامب وخطاب قاسم: مشهدان متوازيان يحدّدان مسار المرحلة!
05:00 | 2025-12-23
23/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعيد: مصرف لبنان جزء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية
Lebanon 24
سعيد: مصرف لبنان جزء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية
04:57 | 2025-12-23
23/12/2025 04:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة الصيادلة: قانون الفجوة المالية يتضمن ثغرات جوهرية تمسّ بحقوق مكتسبة وأساسية
Lebanon 24
نقابة الصيادلة: قانون الفجوة المالية يتضمن ثغرات جوهرية تمسّ بحقوق مكتسبة وأساسية
04:16 | 2025-12-23
23/12/2025 04:16:47
Lebanon 24
Lebanon 24
كنعان من قصر بعبدا: لن أعلّق على قانون الفجوة قبل صدوره من الحكومة بصيغة نهائية
Lebanon 24
كنعان من قصر بعبدا: لن أعلّق على قانون الفجوة قبل صدوره من الحكومة بصيغة نهائية
04:11 | 2025-12-23
23/12/2025 04:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
Lebanon 24
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
08:50 | 2025-12-22
22/12/2025 08:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تضاعف الإصابات... تحذيرات عاجلة بشأن "الإنفلونزا الخارقة"
Lebanon 24
بعد تضاعف الإصابات... تحذيرات عاجلة بشأن "الإنفلونزا الخارقة"
09:15 | 2025-12-22
22/12/2025 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الأهداف الاستراتيجية وراء فيديو عماد أمهز.. هذا ما كشفه تقرير إيراني
Lebanon 24
عن الأهداف الاستراتيجية وراء فيديو عماد أمهز.. هذا ما كشفه تقرير إيراني
10:30 | 2025-12-22
22/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ستكون عروس الـ2026... نادين الراسي عن حبيبها: "لبسني التنورة" وهذه جنسيته
Lebanon 24
ستكون عروس الـ2026... نادين الراسي عن حبيبها: "لبسني التنورة" وهذه جنسيته
05:56 | 2025-12-22
22/12/2025 05:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الانتظام المالي على طاولة مجلس الوزراء: تصفية الودائع بطريقة غامضة
Lebanon 24
الانتظام المالي على طاولة مجلس الوزراء: تصفية الودائع بطريقة غامضة
10:01 | 2025-12-22
22/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:14 | 2025-12-23
"القوات": لا نعرف "أبو عمر" لا من قريب ولا من بعيد
05:00 | 2025-12-23
لقاء نتنياهو–ترامب وخطاب قاسم: مشهدان متوازيان يحدّدان مسار المرحلة!
04:57 | 2025-12-23
سعيد: مصرف لبنان جزء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية
04:16 | 2025-12-23
نقابة الصيادلة: قانون الفجوة المالية يتضمن ثغرات جوهرية تمسّ بحقوق مكتسبة وأساسية
04:11 | 2025-12-23
كنعان من قصر بعبدا: لن أعلّق على قانون الفجوة قبل صدوره من الحكومة بصيغة نهائية
04:00 | 2025-12-23
"داعش" يكشر عن أنيابه.. لبنان يتأهب لسيناريو "الذئاب المنفردة"
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
23/12/2025 12:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
23/12/2025 12:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
23/12/2025 12:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24