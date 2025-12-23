تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. كانون الأول يُنهي أيامه بالأمطار ماذا عن بداية كانون الثاني؟

Lebanon 24
23-12-2025 | 00:36
أفادت صفحة Lebanese Daily Weather  المُتخصصة بالأحوال الجوية انه من المتوقع أن يبدأ طقس غير مستقر في السيطرة على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط اعتباراً من ظهر اليوم الثلاثاء مع أمطار متقطعة تتركز على الشريط الساحلي والمناطق المجاورة، في حين قد تبقى مناطق أخرى دون أي هطولات تُذكر.

تتراجع الأمطار يوم الأربعاء وتستقر الأجواء حتى عطلة نهاية الأسبوع، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة عنوانها: "الأمطار الغزيرة والثلوج"، ومن المرجّح أن تستمر هذه الفعاليات حتى القسم الأول من كانون الثاني، مع تأثرنا بأكثر من منخفض جوي، قد  تصل فيه الثلوج إلى الجبال المتوسطة وربما دون ذلك. 

ولفتت الصفحة إلى ان الخرائط الجوية تُظهر تغيّرات واضحة بين كل تحديث وآخر، ويُعزى ذلك إلى صعوبة استشعار النماذج العددية لوضعية النزول القطبي، نتيجة تأثر القارة الأوروبية بمرتفع ضخم، ما يُعيق دقة المحاكاة في التوقعات. 



مواضيع ذات صلة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو قد يغادر إلى أميركا في 28 كانون الأول لـ 4 أيام
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام: الموافقة على إعطاء منحة مالية عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول للعسكريين
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: ترمب يعتزم الإعلان عن الخطوات التالية بشأن غزة في كانون الثاني
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 12:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24

