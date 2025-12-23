مستهدفا أحد المنازل.. تفجير كبير ينفذه العدو الإسرائيلي في ميس الجبل (صور)

نفذ جيش العدو الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء تفجيرا كبيرا مستهدفاً احد المنازل وهو مؤلف من 3 طوابق ومتضرر سابقاً جراء العدوان، في حي الكساير شرق مدينة ، وفق ما أفادت مندوبة " ".



وادّى التفجير الى تدمير المنزل غير المأهول واغلاق الطريق وتضرر الجبانة الشرقية (جبانة الشيخ ابراهيم).

