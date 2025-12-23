تراجع اضافي في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد

تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 24 ألف ليرة، والمازوت 17 ألف ليرة والغاز 15 ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.384.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.424.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.280.000 ليرة لبنانية: 1.184.000 ليرة لبنانية