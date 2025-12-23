تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
10
o
بعلبك
1
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تراجع اضافي في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
23-12-2025
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 24 ألف ليرة، والمازوت 17 ألف ليرة والغاز 15 ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1.384.000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1.424.000 ليرة لبنانية
المازوت: 1.280.000 ليرة لبنانية
الغاز
: 1.184.000 ليرة لبنانية
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ارتفاع بأسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع بأسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
23/12/2025 12:21:40
23/12/2025 12:21:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع ملحوظ في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
تراجع ملحوظ في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
23/12/2025 12:21:40
23/12/2025 12:21:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في اسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع في اسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
23/12/2025 12:21:40
23/12/2025 12:21:40
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاضٌ في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
انخفاضٌ في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
23/12/2025 12:21:40
23/12/2025 12:21:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
ليرة لبنانية
صباح اليوم
الغاز
أوكتا
تابع
قد يعجبك أيضاً
نقابة الصيادلة عن قانون "الفجوة المالية": نحتفظ بحقنا باتّخاذ الوسائل القانونية المشروعة للدفاع عن حقوقنا
Lebanon 24
نقابة الصيادلة عن قانون "الفجوة المالية": نحتفظ بحقنا باتّخاذ الوسائل القانونية المشروعة للدفاع عن حقوقنا
05:16 | 2025-12-23
23/12/2025 05:16:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"القوات": لا نعرف "أبو عمر" لا من قريب ولا من بعيد
Lebanon 24
"القوات": لا نعرف "أبو عمر" لا من قريب ولا من بعيد
05:14 | 2025-12-23
23/12/2025 05:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء نتنياهو–ترامب وخطاب قاسم: مشهدان متوازيان يحدّدان مسار المرحلة!
Lebanon 24
لقاء نتنياهو–ترامب وخطاب قاسم: مشهدان متوازيان يحدّدان مسار المرحلة!
05:00 | 2025-12-23
23/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعيد: مصرف لبنان جزء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية
Lebanon 24
سعيد: مصرف لبنان جزء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية
04:57 | 2025-12-23
23/12/2025 04:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة الصيادلة: قانون الفجوة المالية يتضمن ثغرات جوهرية تمسّ بحقوق مكتسبة وأساسية
Lebanon 24
نقابة الصيادلة: قانون الفجوة المالية يتضمن ثغرات جوهرية تمسّ بحقوق مكتسبة وأساسية
04:16 | 2025-12-23
23/12/2025 04:16:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
Lebanon 24
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
08:50 | 2025-12-22
22/12/2025 08:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تضاعف الإصابات... تحذيرات عاجلة بشأن "الإنفلونزا الخارقة"
Lebanon 24
بعد تضاعف الإصابات... تحذيرات عاجلة بشأن "الإنفلونزا الخارقة"
09:15 | 2025-12-22
22/12/2025 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الأهداف الاستراتيجية وراء فيديو عماد أمهز.. هذا ما كشفه تقرير إيراني
Lebanon 24
عن الأهداف الاستراتيجية وراء فيديو عماد أمهز.. هذا ما كشفه تقرير إيراني
10:30 | 2025-12-22
22/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ستكون عروس الـ2026... نادين الراسي عن حبيبها: "لبسني التنورة" وهذه جنسيته
Lebanon 24
ستكون عروس الـ2026... نادين الراسي عن حبيبها: "لبسني التنورة" وهذه جنسيته
05:56 | 2025-12-22
22/12/2025 05:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الانتظام المالي على طاولة مجلس الوزراء: تصفية الودائع بطريقة غامضة
Lebanon 24
الانتظام المالي على طاولة مجلس الوزراء: تصفية الودائع بطريقة غامضة
10:01 | 2025-12-22
22/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:16 | 2025-12-23
نقابة الصيادلة عن قانون "الفجوة المالية": نحتفظ بحقنا باتّخاذ الوسائل القانونية المشروعة للدفاع عن حقوقنا
05:14 | 2025-12-23
"القوات": لا نعرف "أبو عمر" لا من قريب ولا من بعيد
05:00 | 2025-12-23
لقاء نتنياهو–ترامب وخطاب قاسم: مشهدان متوازيان يحدّدان مسار المرحلة!
04:57 | 2025-12-23
سعيد: مصرف لبنان جزء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية
04:16 | 2025-12-23
نقابة الصيادلة: قانون الفجوة المالية يتضمن ثغرات جوهرية تمسّ بحقوق مكتسبة وأساسية
04:11 | 2025-12-23
كنعان من قصر بعبدا: لن أعلّق على قانون الفجوة قبل صدوره من الحكومة بصيغة نهائية
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
23/12/2025 12:21:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
23/12/2025 12:21:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
23/12/2025 12:21:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24